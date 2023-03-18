食藥署：依法盤點整備醫藥物資 行之有年

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（中央社記者沈佩瑤台北18日電）有媒體報導，俄烏戰爭觸動政府危機意識，動用預備金購戰時傷藥。衛福部食藥署今天說，依法盤點整備醫藥物資，相關儲備業務行之有年，並定期檢討修訂儲備品項及數量。

聯合報今天報導，俄烏戰爭觸動政府危機意識，政府全面盤點國內戰時緊急物資，並迅速動用第二預備金，由衛生福利部統籌、跨部會動支新台幣上億元購買外傷用醫療物資，並討論戰時食品及藥品需求的因應。

衛福部食品藥物管理署發布新聞稿表示，依據全民防衛動員準備法規定，衛生主管機關應結合施政，輔導公、民營醫院，配合儲備重要外傷用藥品及醫療器材以因應動員所需，相關儲備業務均行之有年，衛福部並定期檢討修訂儲備品項及數量。

食藥署表示，民國111年初俄烏戰爭爆發後導致國際情勢不穩，衛福部盤點國內戰備藥物庫存，並申請第二預備金採購「外傷用戰略物資」以為因應，包括預防燒傷感染、抗休克、手術麻醉及傷口消毒等創傷治療相關藥品及醫療器材。

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食藥署強調，由國防部、教育部、國軍退除役官兵輔導委員會及衛福部所屬醫院分別各自採購及儲備，以備動員時期醫療使用，相關預算申請程序均符合法定規範，依法執行。

此外，食藥署表示，衛福部「接軌國內外戰略藥品可近性布局策略」科技計畫與上述整備醫藥物資無關，該計畫目的為提供公衛需求藥品諮詢輔導，提高其成功上市機會，以及提升自給自足能力。（編輯：陳政偉）1120318