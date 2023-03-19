家電汰舊換新尚有47.2萬台補助額度 經部籲及早申請

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（中央社記者曾智怡台北19日電）經濟部「住宅家電汰舊換新節能補助」自民國112年2月1日受理申請，能源局今天指出，已受理超過13.8萬件申請案，含冷氣機10.1萬台、電冰箱6.7萬台；依今年度預算推估，尚有47.2萬台補助額度，籲民眾把握機會，在夏季高峰前及早申請。

民國112年「住宅家電汰舊換新節能補助」每台補助新台幣3000元，經濟部能源局今天發布新聞稿，建議民眾把家中老舊冷氣機或冰箱汰換為1級產品，搭配汰換10年以上家用冷氣或冰箱，估計節電率分別可達52%及67%，相當減少一半以上冷氣及冰箱用電。

能源局說明，有意申請補助民眾，可先至「住宅家電汰舊換新節能補助」網站查詢可補助的廠牌型號，並於購買後向店家索取新購冷氣或冰箱的統一發票，以及佐證舊機回收的環保署廢四機回收聯單；發票日期與廢四機聯單的回收日期，必須在112年1月1日至112年12月31日之間。

能源局表示，今年度7成以上民眾使用網路申請，能縮短審件作業時間，又可加速取得補助款；民眾透過網路或郵寄送出申請案後，自受理成功到審核通過撥款，系統將主動寄發簡訊及Email告知最新進度。

能源局提醒民眾在申請補助時，務必提供完整聯絡資訊，以確保可接收通知訊息。

能源局補充，民眾購買能效1級冷氣或冰箱，除了經濟部每台補助3000元，還可向財政部申請退還減徵貨物稅，最高退稅可達2000元，合計可獲得5000元節能補貼。（編輯：林克倫）1120319