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薛瑞元：學名藥經食藥署把關試驗 應可匹配

2023/3/20 10:46
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（中央社記者郭建伸台北20日電）衛生福利部長薛瑞元日前回應缺藥問題時表示，用不慣學名藥是種迷思，引發外界質疑。薛瑞元今天受訪表示，學名藥上市有食藥署把關且經過試驗，應該是可匹配，實際使用是否有差距則端看證據。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查再生醫療法草案，薛瑞元在會前受訪。

媒體詢問，薛瑞元曾說學名藥可代替原廠藥，但有醫師解釋原廠抗生素治療成功率是學名藥的3.77倍，效果明顯比學名藥好，詢問薛瑞元看法。

薛瑞元表示，學名藥上市有食藥署把關，理論上經過生體可用率、生物相等性（BA/BE）試驗後，應該是可匹配，實際使用是否有差距，則端看證據。

薛瑞元表示，醫師所提的抗生素例子雖然是證據，但衛福部還沒檢視研究方法，且抗生素牽涉抗藥性；抗生素原廠藥專利保護期長，若病患開始使用原廠抗生素後且等到學名藥上市後，可能已產生抗藥性菌種。

薛瑞元強調，藥品效果需科學證明，但一股腦說原廠藥比學名藥好，這句話不太妥當。

此外，中國時報今天報導，指揮中心去年9月購買預防型單株抗體（Evusheld）共1萬劑，但1劑要價新台幣1萬元，半年來僅用掉1/4，專家呼籲加開適應症避免放到過期。

薛瑞元表示，會再召開專家會議，討論是否能進一步放寬適應症，但如果屆期仍用不完，也只好銷毀。（編輯：張均懋）1120320

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