更多編輯台推薦新聞：
輕症免隔離20日上路 確診怎麼就醫請假？0+N新制QA一次看
生活

輕症免隔離20日上路 確診怎麼就醫請假？0+N新制QA一次看

春分前後賞黃道光 日落後無光害環境朝西方天空可見
生活

春分前後賞黃道光 日落後無光害環境朝西方天空可見

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

郵政物流園區亞洲最新 113年底完成全面營運準備

2023/3/20 11:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北20日電）中華郵政公司今天舉行127週年慶，中華郵政董事長吳宏謀說，設在機場捷運A7站的郵政物流園區將在明年底完成全面營運準備。交通部次長祁文中說，這將是亞洲最新的物流中心。

吳宏謀表示，中華郵政推動智慧物流，已將傳統物流與電子商務成功串聯，A7郵政物流中心明年底就可完成全面營運準備，通郵、通關、保稅都採一條龍式作業，將可提升台灣未來的競爭力。

祁文中說，A7郵政物流園區不但是台灣最大，也是亞洲最新的物流中心，將可帶動中華郵政新一波創新。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中華郵政在桃園龜山建置的郵政物流園區，占地17.14公頃，107年6月陸續開工，園區內興建郵政物流中心、郵政資訊中心、北台灣郵件作業中心及營運中心，分別具備立體車道與大面積倉儲場域、耐震7級IDC資訊機房、郵件自動化處理及園區智慧管理等多元機能。

中華郵政物流中心已在去年底啟用，為全台率先導入高密度AI人工智慧技術與全自動化倉儲設備，中華郵政預計郵政資訊中心今年也可望啟用，其他中心將於明年底前完工，114年啟用。（編輯：管中維）1120320

#中華郵政公司
#吳宏謀
#祁文中
吳宏謀
國賓影城進駐彰化喊停 光復路郵局改建工程暫停
祁文中
基隆港喜迎雙郵輪 預估112年帶來產值上看10億元拚疫後觀光 台菲韓簽意向書推亞洲跳島郵輪聯盟
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族