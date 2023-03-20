郵政物流園區亞洲最新 113年底完成全面營運準備

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（中央社記者汪淑芬台北20日電）中華郵政公司今天舉行127週年慶，中華郵政董事長吳宏謀說，設在機場捷運A7站的郵政物流園區將在明年底完成全面營運準備。交通部次長祁文中說，這將是亞洲最新的物流中心。

吳宏謀表示，中華郵政推動智慧物流，已將傳統物流與電子商務成功串聯，A7郵政物流中心明年底就可完成全面營運準備，通郵、通關、保稅都採一條龍式作業，將可提升台灣未來的競爭力。

祁文中說，A7郵政物流園區不但是台灣最大，也是亞洲最新的物流中心，將可帶動中華郵政新一波創新。

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中華郵政在桃園龜山建置的郵政物流園區，占地17.14公頃，107年6月陸續開工，園區內興建郵政物流中心、郵政資訊中心、北台灣郵件作業中心及營運中心，分別具備立體車道與大面積倉儲場域、耐震7級IDC資訊機房、郵件自動化處理及園區智慧管理等多元機能。

中華郵政物流中心已在去年底啟用，為全台率先導入高密度AI人工智慧技術與全自動化倉儲設備，中華郵政預計郵政資訊中心今年也可望啟用，其他中心將於明年底前完工，114年啟用。（編輯：管中維）1120320