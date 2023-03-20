中華電攜手三總 5G專網實現達文西手術教學

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中華電信與三軍總醫院宣布以5G專網實現達文西手術3D AR遠距教學。中央社記者江明晏攝 112年3月20日

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（中央社記者江明晏台北20日電）中華電信攜手三軍總醫院，以5G專網實現達文西手術3D AR遠距教學，呈現執刀醫師第一視角的器官立體成像與手術過程的深度感；中華電表示，積極開發5G智慧應用，要讓對手「連車尾燈都看不到」。

中華電信今天與三軍總醫院舉行記者會，宣布以5G專網實現達文西手術3D AR遠距教學，由三軍總醫院院長洪乙仁、中華電信企業客戶分公司總經理吳麗秀、佐臻董事長梁文隆等出席，由婦癌科主任王毓淇現場展示。

達文西手臂微創手術是一種高度精密的手術，透過高解析3D立體的手術影像，讓執刀醫師能清晰準確的進行手術與判斷，精準完成細微的手術步驟，並改善2D手術影像教學缺少呈現手術過程的深度感，解決無法讓學生深入理解手術的痛點。

中華電指出，透過擷取達文西機器手臂輸出左右眼高解析視頻影像，以及中華電信5G專網與AR視訊協作平台，可即時傳到遠端學生AR眼鏡，呈現3D立體影像，感受執刀醫師第一視角的器官立體成像與手術過程，了解微創手術各細節，指導老師也能在遠距即時於畫面上標示重點病徵和處置建議，提高醫學教育的品質和效率。

吳麗秀表示，中華電信協助三軍總醫院布建5G專網環境，提供自行研發「AR視訊協作平台」，讓執刀醫師可專心開刀，遠端學生身歷其境般觀看達文西手術過程，充分運用5G專網的高速率及安全性。

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吳麗秀指出，中華電信積極布局智慧醫療，持續與台灣多家大型醫院結盟，陸續在醫療場域導入5G專網環境，加速推動5G智慧醫療服務落地驗證，合作夥伴包括台大醫院、台中榮總、新竹台大分院、部桃醫院等。

她表示，中華電開發5G智慧應用「要讓對手連車尾燈都看不到」，目前已在5G智慧應用市場取得領先地位，營收規模甚至是第2名的10倍，今年持續市占第一的目標。（編輯：張良知）1120320