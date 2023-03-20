跨黨派立委請命 促修癌症防治法設新藥基金

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（中央社記者郭建伸台北20日電）跨黨派立委今天與14個癌症團體呼籲，政府應儘速修正癌症防治法，設立台灣癌症新藥多元支持基金。擔任衛環委員會召委的吳玉琴表示，癌症新藥基金涉及財政紀律法，還須跨部會討論，立法院將持續追蹤進度。

民進黨立委吳玉琴、邱議瑩、劉建國，時代力量立委王婉諭、陳椒華及國民黨立委徐志榮、張育美、林為洲今天和台灣癌症基金會、中華民國乳癌病友協會、台灣年輕病友協會等14個癌症相關團體舉行「懇請成立台灣癌症新藥多元支持基金」記者會。

癌症團體提出聯合呼籲，盼盡快修正癌症防治法，設立癌症新藥多元支持基金。癌症團體強調，健保體制外成立新藥基金是時代需要，且是病友活下去的機會。

吳玉琴表示，在健保資源不足下，許多癌友團體期盼設立癌症新藥基金，但癌症新藥基金涉及財政紀律法，不能只由公務預算編列，還需要經相關討論，不是衛福部就能決定。

吳玉琴表示，衛福部表示5月將赴英國考察癌症新藥基金運作狀況，衛環委員會要求返台後3個月內報告，未來將持續追蹤。

曾經罹癌的邱議瑩表示，癌症基金設置有趨勢及必要性，呼籲可以給衛福部一點時間，完整規劃基金設立目標、來源完整，普及照顧癌症病友。

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徐志榮表示，台灣28年前實施全民健康保險是為了避免民眾「因貧而病」，但如今許多人卻面臨因貧無法治病；許多癌友為求生，連草藥、寺廟的仙水都願意嘗試，更何況是有臨床證據的新藥，他呼籲產官學界都應支持癌症新藥基金。

王婉諭表示，癌症是許多民眾的痛，且多數癌症治療方式未必成熟，而許多新藥和創新療法推出後因藥品昂貴，病友難以負擔，健保給付的審查流程卻緩慢不透明；時力黨團提出癌症防治法修正草案，盼建立癌症新藥多元支持基金，藉由政府的過渡性支持機制，讓病友獲得協助。（編輯：楊凱翔）1120320