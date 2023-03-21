台大首個學生設計課程 「看電影學愛情」2千人搶修

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台灣大學創校以來，第一個由學生發想設計的課程「看電影學愛情」，獲得學校承認為2學分的通識課，這學期有2099人搶修，最終只錄取70人。圖左起為課程提案人、現就讀物理治療學系的姜宗佑及戲劇系主任謝筱玫。（台大提供）中央社記者陳至中台北傳真 112年3月21日

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（中央社記者陳至中台北21日電）台灣大學創校以來，第一個由學生發想設計的課程「看電影學愛情」，獲得學校承認為2學分的通識課，這學期有2099人搶修，最終只錄取70人。

台大今天發布新聞稿，創新設計學院自109學年度開始實行「設計你的課程」計畫，邀請學生設計課程，推廣自己覺得重要的能力。

台大指出，上述計畫募集了39個提案、超過2200名學生連署，至今執行了13個提案，主題非常多元，包括「鋼管舞文化與實作」、「Pashan！再往山裡走一點」及「玩戲劇學溝通」等。

多數學生提案沒有承認學分，但「看電影學愛情」經優化成2學分跨領域通識課程，被分類到文學與藝術、哲學與道德思考領域，由醫學系教授黃韻如、戲劇系主任謝筱玫和學生一同開課。

「看電影學愛情」會在課堂中實際觀看不同的愛情電影，吸收劇中人物的生命經驗並進行課堂討論，探討劇中的愛情心態與哲學、學習相關知識，再透過反思作業思考日常生活中如何能做得更好。

提案學生、物理治療學系姜宗佑表示，一般的大學課程，很少能學到如何擁有一段幸福的親密關係、如何在愛人與愛自己之間取得平衡，因此希望能設計這樣的課，來幫助大學生學習愛情。

黃韻如以行動響應對課程的支持，她以90年代的愛情電影為課程宣傳，在開學前一週每天更換大頭貼，陸續呈現90年代愛情片中的某個場景，如「征服情海」、「麻雀變鳳凰」及「電子情書」等，成功引起討論。

創新設計學院院長陳炳宇表示，「設計你的課程」計畫讓學生有機會成為知識傳遞者或倡議分享者，透過角色轉換，提升自主學習能力，同時訓練知識轉譯、授課技巧及專案管理等技能，從體驗知識建構的過程養成自主且深入學習的能力。（編輯：管中維）1120321