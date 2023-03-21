學創人員以有男老師為由禁學生穿緊身褲 中山女中：將強化溝通

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台北市中山女中有學生控訴，校方學創人員以學校有男老師為由禁止學生穿緊身褲；校方回應已加強學創人員輔導管教知能。圖為中山女中校門。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳昱婷台北21日電）北市中山女中有學生控訴，校方學創人員以學校有男老師為由禁止學生穿緊身褲，還在學生如廁時敲門詢問狀況。校方回應，已加強學創人員輔導管教知能，未來會定期強化溝通策略。

配合教官退出校園政策，學校改聘「學務創新人力」，不乏軍訓教官退役後轉任，負責協助校園安全、兒少偏差行為預防及輔導工作。

台灣青年民主協會在臉書發文揭露，台北市立中山女中學務創新人力近期被許多學生指控執法過當、言行擾人，例如「要求學生不要穿緊身褲，因為校內有男老師」、「晚自習時因為學生上廁所上太久就到廁所敲門」、「回撥電話給家長問是不是學生冒名來請假」等。

青民協表示，有許多學生提到，學創人員見學生穿緊身褲時，竟稱「因為學校有男老師，所以不能穿」、「是為了保護你們」；還有學生指控，晚自習時去廁所，卻遭學創人員敲門詢問狀況，「我感受到非常噁心、不舒服」。

青民協指出，學生就這些問題曾多次向學務處甚至校長室反映，卻得到「學創人員很辛苦，校方也不想為難他們」的回應，也未見學創人員態度改善。

中山女中今天發布新聞稿回應，針對不能穿緊身褲一事的溝通措辭問題，已加強學創人員輔導管教知能，其實學校在服儀上僅規定學生入校應穿著黑色素褲且不限材質，其合宜的樣式是由學生代表透過服儀委員會提出意見後表決通過，若有不符會以正向輔導方式規勸。

中山女中指出，如廁時敲門為單獨事件，已給予學創人員在職教育，未來會定期強化與學生的溝通策略。

校方強調，由於學校是女校，向來相當重視校園及同學的安全，校內也有學生肯定學創人員的關心，建議有遇到相關問題的同學可透過學校意見信箱、班代大會、與校長有約、服儀委員會、學生申訴委員會等管道溝通。（編輯：蕭博文）1120321