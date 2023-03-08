校園及教育部所屬場館 8月起提供多元生理用品

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教育部宣布，8月1日起實施「友善提供多元生理用品計畫」，在各級學校及教育部所屬場館設置定點，供民眾急需取用。（圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者陳至中台北8日電）今天是婦女節，教育部宣布，將於8月1日起實施「友善提供多元生理用品計畫」，在各級學校及教育部所屬場館設置定點，供民眾急需取用，112年度挹注總經費新台幣1億200萬元。

跨黨派立委去年10月曾召開記者會，呼籲衛生福利部、教育部研議在各級學校提供女學生免費生理用品，中央、地方政府一起合作消除「月經貧窮」。立法院教育及文化委員會也於同年11月通過臨時提案，要求教育部最遲在112學年度開始提供。

教育部今天發布新聞稿指出，宣布今年8月1日起，校園及部屬場館將提供生理用品，且會尊重學生使用生理用品種類、材質的不同，規劃適性友善的發放方式。

教育部指出，高中以下學校不利處境的學生，將個別提供生理用品。提供方式包括發放實物或票券，由地方政府或學校評估。大專則以「大專校院弱勢學生助學計畫」的對象為主，將多元生理用品補助納入生活助學金發放。

考量學生可能有臨時的需求，教育部也讓學校設置定點，讓學生取用生理用品。

教育部所屬場館針對有急需的入館民眾，採定點取用，生理用品放置於服務台、哺集乳室及醫務室等，民眾可向服務人員索取；此外，教育部也持續鼓勵場館採定點販售的方式，提升民眾的近便性。

除透過補助解決生理用品問題，教育部強調，會加強人權、性別平等、月經、生理用品正確使用等教育措施，實施跨領域、議題教學，實踐性別平等價值。（編輯：卞金峰）1120308