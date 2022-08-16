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新北研發月經教育懶人包 融入兩性平權教學

2022/8/16 16:42（8/16 17:11 更新）
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新北市長侯友宜（左）16日頒發感謝狀給花王台灣公司董事長大熊康生（右），感謝花王長期並永續照顧偏鄉的弱勢族群，落實企業社會責任。中央社記者黃旭昇新北攝 111年8月16日
新北市長侯友宜（左）16日頒發感謝狀給花王台灣公司董事長大熊康生（右），感謝花王長期並永續照顧偏鄉的弱勢族群，落實企業社會責任。中央社記者黃旭昇新北攝 111年8月16日
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（中央社記者黃旭昇新北16日電）新北市府教育局今天表示，研發月經教育懶人包，供老師宣導性別平等與衛生教育，除營造尊重與平等的友善校園，也讓老師有更多元教材應用教學，以提升學生素養導向的月經教育。

外商花王（台灣）公司響應支持「月經平權」政策，今天捐助新北市57所偏鄉國中小、高中職學校學生，遇到急難或有急用的學生，可至學校健康中心領取月亮包生理用品。

協助教育部推動性別平等教育的積穗國中老師龍芝寧，在記者會接受中央社記者訪問時表示，受限於課本篇幅、上課時數，學校的「月經教育」明顯不足，配合企業入校宣導，研發編纂月經教育懶人包，提供各級學校老師應用衛生教育與性平教育。

龍芝寧說，2004年雖性別平等教育法實施，要求教導尊重多元性別差異，消除性別歧視；但18年來受少子化影響，健康教育學科專業老師比例只有20%多，超過70%的老師是「配課老師」，濁水溪以南的健康老師更少；除授課不夠專業，由英文、數學其他科目老師配課上健康教育，甚至健教課被「借課」的現象。

龍芝寧表示，兩性教育議題太多元，也不是健康教育教科書中的主流，多數教材也未適度融入兩性平權的教學；加上華人社會氛圍多避諱公開討論經期的不便，男學生也都認為「那不關我的事情」，要將健教課程融入性平教育更不易。

她說，新北教育輔導團將協助教師增能，懶人包教材分成國小、國中、高中職版本，除健康保健也融入兩性彼此的尊重、體諒，老師自由運用更可以加入月經貧窮、月經汙名化及月經不平、多元文化如何看月經等議題，由男女學生一起討論。

市長侯友宜今天在記者會頒發感謝狀給花王（台灣）的董事長大熊康生，感謝長期並永續照顧偏鄉的弱勢族群落實企業社會責任。他說，政府資源有限，民間力量無窮，盼望公私協力實現「月經平權」。

侯友宜告訴中央社記者，會不斷擴大更多的社會資源，除照顧偏鄉也關懷都會型態需被照顧的弱勢學生；只要她們有物資需要，都會呼籲民間團體盡力照顧，絕不要遺忘任何一個人，這是市政府的責任。

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大熊康生致詞表示，花王雖是外商公司，但在台灣已深耕58年，總公司就在新北市，花王長年宣導衛教公益，會長期捐贈偏遠學校生理用品及宣講師到校協同衛教宣導，以扎根教育推動兩性平權。

新北市政府教育局副局長歐人豪說，生理用品是女性必需品，對弱勢家庭是筆開銷，新北市去年開始推動「月經平權」，結合民間資源發送弱勢婦女及境內299所學校弱勢學生生理用品，讓「月事變好事」，不讓學生的月經成為家中經濟的負擔。（編輯：李錫璋）1110816

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