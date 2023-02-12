112學年起高中以下校園定點發免費生理用品 弱勢學生個別領

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教育部表示，112學年度實施學校發免費女性生理用品，高中以下學校提供方式，包含有急用的學生可定點取用，及弱勢學生將個別發放。（圖取自Pexels圖庫）

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（中央社記者陳婕翎台北12日電）學校發免費女性生理用品上路時間定案，教育部今天表示，將於112學年度實施，高中以下學校提供方式，包含有急用的學生可定點取用，及弱勢學生將個別發放，採取雙軌提供方式。

立法院教育及文化委員會去年11月3日通過臨時提案，要求教育部開始研議，最遲在112學年度讓各級學校提供女學生免費、多元的生理用品，消除校園中的「月經貧窮」，獲得教育部長潘文忠承諾。

教育部今天透過文字說明，校園免費生理用品新制已收集各縣市施行計畫內容，將邀請學者專家、地方政府及高級中等以下學校代表，評估執行方式，確定從112學年度起實施，將借鏡各縣市既有經驗，作為執行基礎。

針對高中以下學校免費提供女性生理用品方式，教育部表示，規劃採取有急用的學生可定點取用，及弱勢學生將個別發放，經學校因地制宜或因校制宜，可選擇發放多元生理用品實物或票券等，教育部將酌予補助；大專校院採定點取用及定點販售。

教育部強調，除改善月經貧窮問題，避免學生於月經期間產生身心窘迫情形，將研議製作適齡適性且生動活潑補充教材教學影片，以提供給學校現場教師教學使用，落實高級中等以下學校性別平權教育及月經教育。（編輯：李亨山）1120212