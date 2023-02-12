更多編輯台推薦新聞：
台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看
政治

台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看

專訪／想好備案再追夢 韓國文壇怪物新人張琉珍的意外旅程
文化

專訪／想好備案再追夢 韓國文壇怪物新人張琉珍的意外旅程

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

112學年起高中以下校園定點發免費生理用品 弱勢學生個別領

2023/2/12 16:24（2/12 18:23 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
教育部表示，112學年度實施學校發免費女性生理用品，高中以下學校提供方式，包含有急用的學生可定點取用，及弱勢學生將個別發放。（圖取自Pexels圖庫）
教育部表示，112學年度實施學校發免費女性生理用品，高中以下學校提供方式，包含有急用的學生可定點取用，及弱勢學生將個別發放。（圖取自Pexels圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北12日電）學校發免費女性生理用品上路時間定案，教育部今天表示，將於112學年度實施，高中以下學校提供方式，包含有急用的學生可定點取用，及弱勢學生將個別發放，採取雙軌提供方式。

立法院教育及文化委員會去年11月3日通過臨時提案，要求教育部開始研議，最遲在112學年度讓各級學校提供女學生免費、多元的生理用品，消除校園中的「月經貧窮」，獲得教育部長潘文忠承諾。

教育部今天透過文字說明，校園免費生理用品新制已收集各縣市施行計畫內容，將邀請學者專家、地方政府及高級中等以下學校代表，評估執行方式，確定從112學年度起實施，將借鏡各縣市既有經驗，作為執行基礎。

針對高中以下學校免費提供女性生理用品方式，教育部表示，規劃採取有急用的學生可定點取用，及弱勢學生將個別發放，經學校因地制宜或因校制宜，可選擇發放多元生理用品實物或票券等，教育部將酌予補助；大專校院採定點取用及定點販售。

教育部強調，除改善月經貧窮問題，避免學生於月經期間產生身心窘迫情形，將研議製作適齡適性且生動活潑補充教材教學影片，以提供給學校現場教師教學使用，落實高級中等以下學校性別平權教育及月經教育。（編輯：李亨山）1120212

#教育部長
#潘文忠
#月經貧窮
延伸閱讀
消弭月經貧窮 北市國中女生每月可至超商換200元生理用品疫情導致生理用品短缺漲價 全球女性痛苦加劇疫情導致月經貧窮 日本政府將提供女性生理用品全球首創 蘇格蘭通過生理用品免費法案揭開黑褲子下的祕密 「小紅帽」打擊月經貧窮致力改善「月經貧窮」獲黛安娜獎 林薇：持續溫柔無畏
潘文忠
中小學13日開學潘文忠提收心5要點 首重調整作息台灣國際科展頒獎 潘文忠：科學探究永無止境
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族