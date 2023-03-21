繁星推薦257缺額 文大：報名人數居一般私大前段

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（中央社記者陳至中台北21日電）少子女化影響，近年大學甄選、分發入學等管道缺額上升。今天放榜的繁星推薦，文大出現257個缺額，校方說，缺額雖增加，但報名人數仍居一般私立大學前段，會照顧好每名學生。

112學年度大學繁星推薦管道公告第1類至第7類學群錄取結果，全國缺額達1330個，則較去年增加411個，包括台大、台師大等校都有缺額；私校缺額更多，例如中國文化大學有257個缺額，真理大學152個缺額，長榮大學107個缺額。

文大校方透過社群媒體向媒體解釋，今年缺額人數雖增加，但觀察文大的報名人數，仍居一般私大前段，也感謝將近200間高中推薦學生到文大，將接棒照顧好選擇文大的375名學生。

文大去年分發入學就有許多缺額，校方表示，去年是108課綱畢業生升大學第一年，很多科系都是第一次遇到亂流，很難分析及預估學生選填志願的原因。另一方面，文大秉持「讓學生有更多元選擇機會」教育理念，科系都有「再拚一年」的想望，因此今年仍依照錄取名額比率分配。

文大表示，繁星推薦的結果，凸顯學生對於某些科系的意願非常高。未來將分別從學生個人興趣、就業競爭力以及國家發展需求等角度，整體考量名額分配。

台灣大學今年也出現10個缺額，教務處註冊組長李宏森表示，有缺額的系都是傳統的第3類組，推測主因是學生的選擇，加上各系對學測成績的篩選標準仍有一定要求。學校採平常心看待，繁星推薦的缺額也不會浪費，會流用到7月的分發入學。

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一名大學主管向中央社解釋，繁星推薦主要以高中在校成績決勝負，但也會訂學科能力測驗的門檻。學校出現缺額，不一定是招不到人，而是門檻訂得較高。在少子女化的趨勢下，即便是國立大學也須適當降低標準，否則難免會出現缺額。

今年66所參與繁星推薦的大學中，有17校滿招（缺額為0），世新大學是其中一校。校方發布新聞稿，歸功於「數位傳播貫穿各學門、數據智能結合各專業」的辦學理念，獲得學生青睞，加上近年陸續啟用「8K影視廳」、「LVS智能攝製基地」及「影音播客直播間」等，吸引學界和業界關注。（編輯：管中維）1120321