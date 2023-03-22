大鵬灣帆船生活節4月開跑 加碼延長1個月

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（中央社記者余曉涵台北22日電）一年一度的大鵬灣帆船生活節即將在4月1日開跑，觀光局說，今年活動從原本的10天延長至30天，邀請民眾到屏東大鵬灣體驗台灣遊艇帆船。

交通部觀光局今天舉行記者會宣布「2023大鵬灣帆船生活節」將於4月1日在大鵬灣濱灣碼頭熱鬧登場，今年活動從原本10天延長至30天。

觀光局說，今年首度頒發「遊艇遊程比賽」4大獎項，枋星遊艇的「枋星遊艇探索行程」獲得最佳遊程優勝獎及網路票選人氣獎、嘉信遊艇「遊艇生活跳島之旅」獲最佳遊程創意獎、皇家遊艇會「大鵬灣小琉球帆旅一日遊」獲最佳遊程特別獎。

大鵬灣國家風景區管理處表示，今年大膽創新規劃網路有獎票選全國遊艇遊程，將號稱「東津巨蛋」的濱灣之心打造定時光影展演，提供免費親子遊具，整體活動以策展概念注入創意展演藝術、屏東觀光市集與小旅行。

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交通部航港局指出，目前全台取得遊艇駕照已突破2萬5000人，較103年的2049人成長超過10倍，顯示民眾愈來愈有意願參與遊艇活動。

今年為加強遊艇活動行銷推廣，航港局特別與大鵬灣遊艇及觀光業者共同合作，舉辦持有動力小船駕駛執照民眾到大鵬灣體驗遊艇自駕、一般遊客安排遊艇導覽及搭乘體驗，首度推出網路票選遊艇遊程比賽，結合遊艇及周邊觀光景點遊程，行銷遊艇及觀光產業。（編輯：陳清芳）1120322