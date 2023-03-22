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飼養減少又逢端節備料 毛豬每公斤近93元創新高

2023/3/22 18:59（3/23 00:27 更新）
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農委會官網顯示，毛豬交易均價22日為92.72元，再創新高。（中央社檔案照片）
農委會官網顯示，毛豬交易均價22日為92.72元，再創新高。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊淑閔台北22日電）農委會官網顯示，毛豬交易均價今天92.72元，再創新高，農委會分析，與毛豬飼養量及進口豬肉雙雙減少、端午節備料等有關，畜牧處副處長江文全說，不排除未來是90元以上水平。

農委會官網顯示，全國毛豬交易均價從3月10日起到16日，多在每公斤90餘元水平，已比往年85元以上算是偏高價多出5元。江文全接受中央社記者電話訪問時說，當時90餘元已是歷史新高。

接下來17日站上91.03元。18日起到22日，多數交易日都超過92元，今天92.72元，接近93元。江文全說，算是持續攀升、續創新高。

全國毛豬交易均價接近2週時間攀升，江文全分析，主要有幾個因素，首先是去年底仔豬育成率有降低，使得今年迄今毛豬在養量比去年同期減少4%。

其次，國際邊境解封後，各國境內需求增加，因此今年迄今豬肉進口到台灣的數量減少。

衛生福利部食品藥物管理署「豬肉儀表板」至昨天（21日）的資訊顯示，豬肉進口428.56公噸，進口豬肝、豬腎、豬其他可食部位166.2公噸。去年同日（3月21日）進口豬肉983.72公噸，進口豬肝、豬腎、豬其他可食部位48.01公噸。不論豬肉或內臟進口量，都大幅減少。

再者，飼料成本上揚，去年底對照前年底，黃豆、玉米的價格上揚17%，有的業者的毛豬每公斤飼養成本已達80元，比之前約70元高，有的業者於是減少飼養量。

農委會從110年起到113年，執行4年期的百億養豬基金計畫，輔導養豬業者改建革新，也可能會讓毛豬在養量減少。

江文全也說，當然最近豬價上揚，也可能跟端午節前業者準備包粽子豬肉備料有關，不過以超過2週持續攀升來看，也不排除以後毛豬交易均價會處於每公斤90元以上水平。

他說，會加強調配供應，包含商請台糖增加毛豬的供應量，以及針對目前毛豬均重127、128公斤，有些偏重，會籲請業者釋出交易。（編輯：陳清芳）1120322

#江文全
#農委會
#畜牧處
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