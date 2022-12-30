滅豬瘟、無口蹄疫及非洲豬瘟 台養豬業將名列前茅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

農委會30日召開「撲滅豬瘟全國肉豬停打疫苗」記者會，宣布民國112年起展開拔針規劃，112年7月進入全面拔針，並預計至113年6月為期一年沒有案例，同年7月過後可以準備向WOAH申請為非疫區。圖為農委會動植物防疫檢疫局長杜文珍。中央社記者吳家昇攝 111年12月30日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北30日電）農委會今天發布滅除傳統豬瘟計畫，預計113年下半年向國際組織申請為非疫區，連同口蹄疫、非洲豬瘟非疫區，將很罕見，加上革新產業，養豬產業可望永續發展、競爭力名列前茅。

口蹄疫、非洲豬瘟及傳統豬瘟，是影響養豬產業自由進行國際貿易的三大動物疫病。台灣奮戰近24年完成口蹄疫拔針，世界動物衛生組織（WOAH）2020年6月16日通知台灣改列為口蹄疫非疫區，非洲豬瘟阻絕4年未入侵養豬產業，今年起並已展開撲滅傳統豬瘟計畫。

行政院農業委員會今天召開「撲滅豬瘟全國肉豬停打疫苗」記者會。農委會防檢局局長杜文珍宣布3階段規劃，包含從民國110年到111年落實全面疫苗注射、環境風險監控及產業溝通。

她強調，正因為台灣有WOAH認可的豬瘟參考實驗室，所以監測哨兵豬、化製場斃死豬、淘汰場種豬以及野豬、海漂豬等結果具公信力，得以說服豬農明年進入第2階段展開拔針，且今年已有20幾場率先全面停打疫苗，而明年7月起全面拔針，維持1年無案例後，將符合申請非疫區條件，第3階段113年6月起準備向WOAH提出。

杜文珍並說，計畫進行期間也已做好風險整備工作，12月已標購63萬劑疫苗，足供使用到112年6月，以及112年7月起全面拔針後，預計準備1600萬劑疫苗，「當然，都不希望用得上。」

農委會主委陳吉仲說，這三大疫病都能去除的話，台灣養豬產業競爭力將在世界上數一數二，同時間從去年開始執行的百億養豬基金革新產業，防檢局、畜牧處持續在強化產業運作中，未來台灣養豬產業可永續經營，競爭力將在世界上數一數二。他還笑說，以後要去養豬。

農委會畜牧處處長張經緯補充，包含導入沼氣發電、鄰避設施等，強化循環再利用，已有8個場取得先進國家要求的食品安全管制系統（HACCP）認可。

中央畜產會董事長林聰賢說，明年3月初要參加日本東京食品展，將跟日本等其他國家有人分享此重大資訊。中華民國養豬協會理事長楊杰說，台灣跟日本是東亞唯二非洲豬瘟非疫區，再撲滅傳統豬瘟，對產業永續發展非常重要。

操盤這三大豬隻防疫計畫的農委會副主委黃金城並說，台灣養豬產業目前以供應內需為主，但仍已有7家熟豬肉業者可以輸銷到消費力高的日本市場，未來出口將以有特色產品為主。陳吉仲強調，未來生鮮豬肉恢復出口的最重要意義包含有利於產銷調節，穩定豬價及豬農收益。（編輯：陳政偉）1111230