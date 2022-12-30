滅傳統豬瘟明年逐步拔針 113年6月起擬申請非疫區

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農委會宣布，明年起到113年6月進入第2階段，持續監控並逐步進入停止豬瘟疫苗注射評估，113年6月起適時向WOAH提出豬瘟非疫區申請。（中央社檔案照片）

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（中央社記者楊淑閔台北30日電）農委會今天宣布，已規劃3階段完成撲滅豬瘟，明年起到113年6月進入第2階段，持續監控並逐步進入停止豬瘟疫苗注射評估，113年6月起適時向WOAH提出豬瘟非疫區申請。

台灣奮戰近24年完成口蹄疫拔針，世界動物衛生組織（WOAH）於2020年6月16日通知台灣改列為口蹄疫非疫區，農委會同時持續阻絕 非洲豬瘟 一般「豬瘟」與「非洲豬瘟」有何不同？ 豬瘟與非洲豬瘟都是由病毒引起的高度傳染性之惡性豬隻疫病，不同點在於，豬瘟是由RNA病毒的黃病毒科引起，而非洲豬瘟則是由DNA病毒的非洲豬瘟類病毒科所引起的疫病。

兩種疫病症狀非常相似，但相較一般豬瘟，解剖急性非洲豬瘟病豬時會發現豬隻脾臟腫2至3倍，腎臟則會出現如火雞蛋的點狀出血。

一般豬瘟可透過豬隻預防接種疫苗防治；台灣目前採用具良好免疫性冷凍乾燥兔化豬瘟疫苗。 資料來源：農委會防檢局 看更多 關閉 入侵，且已推進傳統豬瘟拔針。農委會今天將召開「撲滅豬瘟全國肉豬停打疫苗」記者會，宣布完整規劃期程如以下3階段。

農委會指出，第1階段從110年到111年，落實全面疫苗注射、環境風險監控及產業溝通。

第2階段從112年到113年6月，持續疫情風險監控，並逐步進入停止豬瘟疫苗注射評估階段。

第3階段從113年6月起：將適時向世界動物衛生組織（WOAH）提出「豬瘟非疫區」申請。若實況如規劃進行，台灣屆時可望成為豬瘟非疫區。（編輯：陳政偉）1111230