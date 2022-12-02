速水茂虎道代言台灣豬肉 日本型男主廚愛上台式香腸

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日本藝人、拍攝「速水茂虎道的移動廚房」美食節目的速水茂虎道2日擔任農委會主辦的台灣豬肉餐車活動代言人，大讚香腸好吃。中央社記者楊明珠東京攝 111年12月2日

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（中央社記者楊明珠東京2日專電）「速水茂虎道的移動廚房」美食節目型男主廚速水茂虎道，擔任農委會主辦的台灣豬肉餐車活動代言人，他大讚台灣香腸好吃，並透露希望節目能到台灣取景。

行政院農業委員會今天在東京舉行「台灣豬肉餐車活動起跑記者會」，介紹以台灣豬肉調理的美食，包含香腸、滷肉飯、貢丸、胡椒餅、肉包等產品。

速水茂虎道擔任活動代言人，現場品嚐台灣香腸後立刻比出大拇指表示很棒，並用中文說：「嗯，好吃。」他說，愈咀嚼愈覺得肉汁多，有肉質的甜味，口感不油膩，很爽口、順口」；好吃到讓他驚訝。

他說，以前到台灣，不論去哪裡都有很多美食，包括香腸、小籠包、滷肉飯等。回憶起第一次去台灣時，吃了滷肉飯，好吃到讓他感到很震撼，後來與工作人員再吃一碗。

速水分析，台灣滷肉飯做法各有千秋，最初吃的是豬絞肉做成的滷肉飯，後來吃到的是切成細條的豬肉，有的是切成剛好一塊一口的豬肉，不同做法的滷肉飯讓他覺得有一種追求美食的樂趣。

他透露，自己平時常做滷肉飯，味道可能還不是很道地，還在學習中。此外，他很喜歡火鍋料理，也親手做台灣火鍋料理，放了海鮮等食材。

他說，目前在日本台灣料理越來越多，他外出吃台灣飯糰及豆漿套餐，台灣飯糰很大，很紮實，超好吃。他有時會做台灣飯糰，但沒有豬肉鬆，就有「缺一味」的感覺。

行政院農業委員會2日在東京舉行「台灣豬肉餐車活動起跑記者會」，邀請日本藝人速水茂虎道（中）擔任活動代言人。農委會國際處處長林家榮（左）、畜牧處處長張經緯出席記者會。中央社記者楊明珠東京攝 111年12月2日

記者會後，速水對中央社記者透露，期盼到台灣觀賞台灣燈會，也希望「速水茂虎道的移動廚房」節目能到台灣取景。

他說，最近到很多地方煮菜分享給大家，但還沒有與台灣人一起分享過，如果明年有機會訪台，想做菜給台灣朋友吃。

速水對台灣美食也瞭若指掌，他唸出目前在日本常被提到的台灣美食，包括剉冰、珍珠奶茶、台灣古早味蛋糕，還有加入辛香料的大雞排。

他認為，在日本，如果能輕易購得台灣肉品的話會很棒；因為自己喜歡做菜，可用台灣豬肉來擴充菜色，將美食分享給大家。

農委會國際處處長林家榮在記者會上與速水對談時說，香腸有的是有甜味，有的是添加高粱酒，有酒味。香腸是台灣的平民美食，一般家庭食用，但米其林餐廳也有香腸料理。台灣民眾過中秋節時，很多人在戶外烤肉，香腸成了必備的食材。

林家榮表示，日本是台灣農產品外銷的第2大市場，僅次於美國；台灣的農產品銷日每年成長幅度都逾10%。

至於如何讓台灣豬肉製品擴大銷日？農委會畜牧處處長張經緯受訪說，除了從生產端要讓日本消費者覺得安全、有保障，整個生產的履歷和過程都很重要，不管是豬隻生產流程，還是種豬培育，甚至到了屠宰場的HACCP（危害分析與重要管制點）的安全保障與驗證，這是台灣豬肉將來要銷日時要對日本消費者提供安全、健康、美味的保障。

張經緯說，在疫病的條件上，台灣經過努力，把非洲豬瘟杜絕於國外，口蹄疫也已拔針了，現在陸續推動傳統豬瘟的拔針。只要這一關安全防疫做得好，未來台灣豬肉要銷日，一定可以讓日本消費者吃得放心。（編輯：周永捷）1111202