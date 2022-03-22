速水茂虎道煎菜脯蛋解思台之苦 盼嘗試環台旅行

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日本男星速水茂虎道的新節目「速水茂虎道的移動廚房」，將開著餐車旅遊並製作料理，他透露，自己主動和工作人員提議，期待疫情趨緩後能到台灣拍攝特輯。（ABC電視台提供）中央社記者王心妤傳真 111年3月22日

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（中央社台北22日電）日本男星速水茂虎道即將推出新節目「速水茂虎道的移動廚房」，他曾多次到台灣參加活動，不只平時會吃台灣飯糰當早餐，在家也會煎菜脯蛋解思台之苦，也希望能到台灣嘗試環島旅行。

速水茂虎道因為擅長料理，過去曾多次到台灣參加料理活動。他接受台灣媒體聯訪時表示，平時就會吃飯糰加甜豆漿當早餐，「前幾天還吃了小籠包。」但他笑說，還是無法接受臭豆腐的味道。

被問到近日喜歡製作的料理，速水茂虎道透露，前幾天剛吃了北京烤鴨，「在家也會自己煮滷肉飯，之前在台灣吃到菜脯蛋，裡面有放蘿蔔乾，我很喜歡那一道菜，在家也會試著做。」

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速水茂虎道新節目「速水茂虎道的移動廚房」將開著餐車在日本製作料理，他不只希望能在節目中製作台灣料理，也主動和工作人員提議，若COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，希望能到台灣拍攝特輯節目。速水茂虎道也說，擁有國際駕照後，特別希望能到台南旅遊。

近日藝人大S（徐熙媛）與韓國男星具俊曄因20年未換電話號碼重新聯絡，意外促成一段跨國婚姻。速水茂虎道聽完故事後表示，雖然電話號碼不到20年沒換過，但也用了10年以上。訪問尾聲，他特別呼籲台灣媒體保重身體，並打趣表示，「我的電話號碼也不會變，所以請保持聯絡喔！」（編輯：張雅淨）1110322