撲滅傳統豬瘟 明年1月小豬先拔針、7月全面實施

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（中央社記者楊淑閔台北29日電）繼口蹄疫拔針、 非洲豬瘟 一般「豬瘟」與「非洲豬瘟」有何不同？ 豬瘟與非洲豬瘟都是由病毒引起的高度傳染性之惡性豬隻疫病，不同點在於，豬瘟是由RNA病毒的黃病毒科引起，而非洲豬瘟則是由DNA病毒的非洲豬瘟類病毒科所引起的疫病。

兩種疫病症狀非常相似，但相較一般豬瘟，解剖急性非洲豬瘟病豬時會發現豬隻脾臟腫2至3倍，腎臟則會出現如火雞蛋的點狀出血。

一般豬瘟可透過豬隻預防接種疫苗防治；台灣目前採用具良好免疫性冷凍乾燥兔化豬瘟疫苗。 資料來源：農委會防檢局 看更多 關閉 防堵有成，農委會副主委黃金城今天表示，針對傳統豬瘟，明年1月將對肉豬小豬拔針，7月全面拔針，滿一年無案例發生後，將申請成為傳統豬瘟非疫區。

行政院農業委員會明天將召開「撲滅豬瘟全國肉豬停打疫苗」記者會。黃金城接受電話訪問時重申，針對傳統豬瘟，已在今年下半年於全國各縣市進行哨兵豬拔針作業，共450場，各縣市依照飼養頭數占全國總頭數比例分配拔針場數，一切順利進行。

黃金城並說，接下來明年1月，將對肉豬的小豬進行拔針；同年7月將進入全國拔針，期望進展順利；根據世界動物衛生組織（WOAH）規定，必須一年沒有案例發生，也就是說至113年6月底前都沒有案例，同年下半年才能開始整理資料，向WOAH提交報告，申請成為傳統豬瘟非疫區，並待會員國審查通過，再正式改列為非疫區。

農委會畜牧處補充，113年下半年若能改列為傳統豬瘟非疫區，加上台灣已是口蹄疫非疫區，將可拓銷國際市場，不過養豬產業仍會以內需供應為主，出口則以鄰國優先，例如高單價里肌肉輸銷日本，包含豬心、豬肝等內臟則拓銷菲律賓等東南亞各國，以及東南亞有吃炸豬皮，也能外銷。

台灣奮戰近24年完成口蹄疫拔針，WOAH於2020年6月16日通知台灣改列為口蹄疫非疫區，農委會同時持續阻絕非洲豬瘟入侵，且已推進傳統豬瘟拔針，待步入非疫區，就是養豬產業重返國際之時。（編輯：管中維）1111229