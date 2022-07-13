重返國際最後工程 112年7月傳統豬瘟全面拔針

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（中央社記者楊淑閔台北13日電）為了推升養豬產業，農委會今天表示，繼口蹄疫拔針，相關規劃進展若順利，明年7月全國豬場傳統豬瘟將拔針，除可降低飼養成本，並讓國產生鮮豬肉進軍全球，特別是先進國家。

繼世界動物衛生組織（WOAH）於2020年6月16日通知台灣改列為口蹄疫非疫區，對照當年台灣奮戰近24年完成口蹄疫拔針，成為台灣動物防疫史上最大規模病毒清除並杜絕於境外任務達標；農委會持續阻絕非洲豬瘟入侵的同時，也規劃傳統豬瘟拔針全期程。

農委會副主委黃金城接受中央社記者電訪時說，已經在全國各縣市進行哨兵豬拔針作業，共450場，各縣市依照飼養頭數占全國總頭數比例分配拔針場數；接下來明年1月，將對肉豬的小豬進行拔針；同年7月將進入全國拔針，期望進展順利。

農委會畜牧處副處長江文全說，傳統豬瘟拔針對養豬產業有2大面向的重大意義。

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首先，對內將免打疫苗，可降低飼養豬隻的成本、簡化飼養作業，早期傳統豬瘟施打的是兔化豬瘟疫苗，比較便宜，現在的疫苗則1劑約新台幣幾十元，肉豬一頭飼養6個多月，每頭1劑，若作為生產母豬則每年2劑，每頭投入生產年份約3、4年。

江文全說，其次傳統豬瘟拔針代表飼養環境更乾淨，有助於國產豬重返國際市場、出口全世界，特別是出口到人均消費力較強的先進國家，未來可主打特定部位、對特定市場出口附加價值高的生鮮國產豬肉。（編輯：張芷瑄）1110713