國門開防非洲豬瘟 陳吉仲：不進世界動物衛生組織未通過疫苗

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（中央社記者楊淑閔台北26日電）10月13日起邊境解封，立委關心非洲豬瘟防疫。農委會主委陳吉仲表示，除了邊境加強防疫，也會增設廚餘蒸煮中心，但不考慮進口使用世界動物衛生組織（WOAH）未通過的疫苗。

立法院經濟委員會今天邀請行政院農業委員會主委陳吉仲、經濟部部長王美花及環境保護署副署長沈志修就「漁電共生」能源政策爭議進行報告，並備質詢。

民主進步黨籍立委邱議瑩指出，13日邊境開放，雖然大家比較不談非洲豬瘟，但是她很關心，目前針對小型養豬場若要使用廚餘飼養須來自符合蒸煮規定的廚餘蒸煮中心，不過廚餘中心目前只在台中、苗栗、桃園設置，高雄也是重要農業縣市，目前沒有設置。

陳吉仲說明，會加強邊境防疫的落實，包含日前請農委會副主委黃金城進行邊境勘察，就是要確認手提、托運行李須100%掃描，因為很多違規豬肉產品入境都來自中國大陸、泰國、越南，包含郵包、快遞也是來自這3國為主，包含郵包違規已提高罰鍰到首罰新台幣20萬元，現在也已經有具體裁罰的案例。

他並說，至於廚餘蒸煮中心的設置，也會到屏東、高雄去做。

邱議瑩並提問，越南在測試非洲豬瘟疫苗的使用議題。對此，陳吉仲說，目前還沒有考量進口使用，況且WOAH也還沒通過；萬一爆發，非洲豬瘟跟會飛沫傳染的口蹄疫不同，一定會透過廚餘，只要有一個案例場，就會移動管制，讓風險降到最低。（編輯：陳政偉）1111026