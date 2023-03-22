雞蛋進口擴大 陳吉仲：4、5月進口各3000萬顆

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（中央社記者楊淑閔台北22日電）農委會主委陳吉仲今天表示，下午將公布最新雞蛋產銷資訊，產能開始恢復，產蛋隻數超過3150萬隻；進口部分，3月底500萬顆以上，4、5月每月進口逾3000萬顆，以解決短期缺蛋。

立法院經濟委員會今天安排農委會主委陳吉仲進行業務報告，並備質詢。

陳吉仲接受媒體聯訪時說，今天下午會公布最新雞蛋產銷資訊，產蛋的蛋雞隻數超過3150萬隻，比上週上升，整體蛋雞隻數會逐步往上升。對比農委會官網顯示上週為3091萬隻，將增加59萬隻。

其次，他說，中南部雞蛋產區吹南風，氣溫維持在很好的水準，加上禽流感已獲得控制，整體產能在恢復中；進口方面，下週、3月底會超過500萬顆，4、5月每月超過3000萬顆，藉此補充國內雞蛋短期不足的問題。

陳吉仲報告時指出，為讓雞蛋產能穩定，中、長期計畫推出補助傳統式蛋雞場改建成新式牧場；相對於去年冷鏈庫存的調節量為3萬箱（每箱200顆），為因應今年底面對更大的衝擊，可能要把庫存調節數字再增加10倍，藉此因應。

陳吉仲還說，同時針對洗選蛋數量的掌控，目前達50%，未來會100%掌控。（編輯：李亨山）1120322