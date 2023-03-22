更多編輯台推薦新聞：
大西洋孤島發現塑膠合成地質新構造 專家嘆令人不安
科技

大西洋孤島發現塑膠合成地質新構造 專家嘆令人不安

瑞銀集團32.3億美元收購瑞信拚金融穩定 要點一次看
國際

瑞銀集團32.3億美元收購瑞信拚金融穩定 要點一次看

銘傳師生體驗新聞業實況 中央社總編鼓勵多嘗試
生活

銘傳師生體驗新聞業實況 中央社總編鼓勵多嘗試

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
經典賽日本奪冠最後打席世紀對決 大谷翔平火球連發三振楚勞特
首頁 / 生活
雞蛋雞肉供給
新聞專題
雞蛋雞肉供給1/69
首頁 / 生活

雞蛋進口擴大 陳吉仲：4、5月進口各3000萬顆

2023/3/22 10:23（3/22 10:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
農委會主委陳吉仲22日表示，4、5月每月進口逾3000萬顆雞蛋，以解決短期缺蛋。（中央社檔案照片）
農委會主委陳吉仲22日表示，4、5月每月進口逾3000萬顆雞蛋，以解決短期缺蛋。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北22日電）農委會主委陳吉仲今天表示，下午將公布最新雞蛋產銷資訊，產能開始恢復，產蛋隻數超過3150萬隻；進口部分，3月底500萬顆以上，4、5月每月進口逾3000萬顆，以解決短期缺蛋。

立法院經濟委員會今天安排農委會主委陳吉仲進行業務報告，並備質詢。

陳吉仲接受媒體聯訪時說，今天下午會公布最新雞蛋產銷資訊，產蛋的蛋雞隻數超過3150萬隻，比上週上升，整體蛋雞隻數會逐步往上升。對比農委會官網顯示上週為3091萬隻，將增加59萬隻。

其次，他說，中南部雞蛋產區吹南風，氣溫維持在很好的水準，加上禽流感已獲得控制，整體產能在恢復中；進口方面，下週、3月底會超過500萬顆，4、5月每月超過3000萬顆，藉此補充國內雞蛋短期不足的問題。

陳吉仲報告時指出，為讓雞蛋產能穩定，中、長期計畫推出補助傳統式蛋雞場改建成新式牧場；相對於去年冷鏈庫存的調節量為3萬箱（每箱200顆），為因應今年底面對更大的衝擊，可能要把庫存調節數字再增加10倍，藉此因應。

陳吉仲還說，同時針對洗選蛋數量的掌控，目前達50%，未來會100%掌控。（編輯：李亨山）1120322

#陳吉仲
#農委會
#立法院經濟委員會
延伸閱讀
陳吉仲：雞蛋休市是假議題 3月底前進口達700萬顆陳吉仲：雞蛋國內產能5月中回到穩定水準陳吉仲：開放8國雞蛋進口 4月排隊買蛋現象大減農委會：雞蛋產能恢復不如預期 但短期應不會再漲
陳吉仲
陳吉仲：未反對台東訪中談釋迦輸銷 報紙寫錯陳吉仲：老農津貼明年1月調整 會超過8000元
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
陳吉仲：雞蛋休市是假議題 3月底前進口達700萬顆