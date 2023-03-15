陳吉仲：開放8國雞蛋進口 4月排隊買蛋現象大減

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農委會主委陳吉仲15日說，本週與下週會陸續進口雞蛋，也開放8國雞蛋進口，3月就會開始紓解。圖為北市火鍋業者的進貨備用的蛋品。（中央社檔案照片）

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（中央社記者王揚宇台北15日電）紓解蛋荒，農委會主委陳吉仲今天說，隨天氣回溫、禽流感控制得宜等，缺口會減少，本週與下週會陸續進口雞蛋，也開放8國雞蛋進口，3月就會開始紓解，下個月會更好，民眾排隊買雞蛋狀況會大幅減少。

立院司法及法制、經濟委員會聯席會議今天併案審查農業部組織法草案等案；陳吉仲等人列席報告，並備質詢。

陳吉仲會前接受媒體聯訪，對於蛋荒是否會在4月紓解，他說，現在國內的增養、孵養大幅度進行，天氣也開始回溫、禽流感控制得宜，國內產能增加，蛋的缺口就會漸少，本週跟下週會陸續進口雞蛋補足缺口。

國民黨立委曾銘宗質詢時詢問，什麼時候可以不缺蛋；陳吉仲表示，國內的產能正在恢復中，對蛋雞的需求非常強大，3月飼料使用量在增加，國內產量回穩應該會在5、6月。

陳吉仲指出，從短期來看，本週一直到3月底，陸續會有500萬顆以上雞蛋進來，4月會有更多。

陳吉仲表示，受禽流感影響，以前雞蛋很少進口，後來全球依照世界動物衛生組織調整作法，台灣10日已經開放8個國家，包括美國、澳洲、日本、巴西、土耳其、泰國、菲律賓、馬來西亞，讓他們的雞蛋進來。

陳吉仲說，業者現在非常期待，預估可透過進口來補足短期的不足，缺蛋現象就能解決。

曾銘宗再問，什麼時候不缺蛋；陳吉仲指出，如果用缺蛋，他擔心各界的解讀不同，應該是說，民眾在下個月的時候，不會有排隊去買雞蛋，或是消費者到傳統市場、超市都可以盡量買的到蛋，這就是缺蛋現象減少，在下個月會更好，這種現象會大幅度減少。

曾銘宗跟陳吉仲確認，缺蛋情況是否4月可以紓解。陳吉仲指出，3月就會開始紓解，下個月會更樂觀。

陳吉仲因公需提前離席，他接受媒體聯訪，除了這8個國家外，是否可能再開放其他國家進口。

陳吉仲指出，要增加的話有幾個前提，一個是檢疫、防疫都要符合規定，也希望這些國家有外銷的實績，代表這個國家出去的蛋品質不錯，農委會會滾動調整，從10日到現在已陸續開放8個國家，更重要的是，他們內部的防疫、檢疫也要走完，沒有走完，雞蛋也出不來。

至於民眾是否4月不用排隊買雞蛋，陳吉仲說，朝這個目標來做，因為會有短期的專案進口數量進來，這絕對會補充現在的缺口。（編輯：張均懋）1120315