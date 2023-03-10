陳吉仲：禽流感已控制 估雞蛋缺口5、6月補足

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農委會主委陳吉仲10日在立法院受訪表示，禽流感已經控制，蛋產量缺口補足大概要等到5、6月。圖為台北市萬華區一間蛋行貨車上的雞蛋。（中央社檔案照片）

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（中央社記者郭建伸台北10日電）國內雞蛋荒持續延燒，連鴨蛋也喊漲。農委會主委陳吉仲今天在立法院受訪表示，禽流感已經控制，蛋農不斷增養、孵養，國內產量將開始回升，但產量與需求量仍有一定差距，缺口補足大概要等到5、6月。

立法院今天繼續進行施政總質詢，陳吉仲在進入議場前接受媒體訪問。

陳吉仲表示，從養雞協會和產地掌控資訊，因為地方防疫同仁協助，禽流感已經控制；蛋中雞場和蛋雞場的農民都不斷增養、孵養，國內產量將開始回升。

陳吉仲表示，行政院跨部會協助專案進口雞蛋，每週將超過200萬顆，將補足國內缺口。

媒體詢問，何時雞蛋產量回升。陳吉仲表示，產量與需求量仍有一定差距，國內產量缺口補足大概要等到5、6月，農委會將全力調度，滿足餐飲、加工和消費者需要。

至於鴨蛋調漲，陳吉仲表示，鴨蛋產地價格從新台幣45元調漲至48元，是反映之前飼料成本上漲，因為鴨蛋很多拿去加工，端午節前相關業者都會備料，這是正常反應。（編輯：張均懋）1120310