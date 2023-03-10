鴨蛋漲3元 農委會：不至於影響端午供應

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（中央社記者楊淑閔台北10日電）農委會今天表示，因應端午節前加工業者備貨，以及雞蛋短缺部分餐飲替代使用，鴨蛋產地價從每台斤新台幣45元調升至48元；鴨蛋日產7萬7400公斤，生產正常，尚不至於影響供應。

行政院農業委員會畜牧處發布新聞指出，端午節前原本就是加工業的備料時期，除了平常皮蛋、鹹鴨蛋製作有固定的使用量，最近因應包粽子所需，會增加鴨蛋黃的使用量；其次，部分餐飲業者在缺雞蛋下，有可能改用鴨蛋，也會增加需求；9日產地價從每台斤45元調升至48元，漲3元。

畜牧處並說，調漲價格與市場供需有關，尊重產業界的決定。對比近期雞蛋產地價漲為每台斤45.5元、批發價每台斤55元，鴨蛋比較貴。

關於產銷供應現況，畜牧處說明，其實往年鴨蛋在端午節前，因為加工業備料需求暢旺，原本就會調漲，而這波鴨蛋需求量增加而調漲的主因，也是來自端午節備料需求增加所致。

關於餐飲鮮食烹調改用鴨蛋的機率，畜牧處說，其實機會不多，例如煎荷包蛋改用鴨蛋口感會比較硬、軟嫩感較低，僅滷蛋適合改用鴨蛋，風味更好。

畜牧處表示，鴨子受禽流感影響比較低，目前有200多萬隻蛋鴨產蛋，日產量7萬7400公斤，產量穩定，與平常一樣，未受影響。（編輯：管中維）1120310