鴨蛋10日起貴3元 每台斤漲至48元創新高

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國內鴨蛋也喊漲，10日起產地價、批發價每台斤同步漲新台幣3元。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾以寧台北9日電）國內蛋荒持續，鴨蛋也喊漲。中華民國蛋品行銷發展協會今天表示，因部分商家改用鴨蛋，加上端午節需求，明天起鴨蛋產地價、批發價每台斤同步漲新台幣3元，到每台斤48元。

中華民國蛋品行銷發展協會理事長高傳謨接受中央社記者電訪表示，現在因缺雞蛋，有些商家開始改用鴨蛋，加上端午節將近，使用鹹蛋黃的需求增加，因此明天起鴨蛋產地價、批發價每台斤將漲3元。

高傳謨說，雖然目前官方說雞蛋日供應量有11萬多箱，但「聽聽就好」，雞蛋缺口何時能補上也很難預期，要看接下來飼養情況會不會隨著天氣好轉，「不然現在很像看不到盡頭」。

根據台灣農業市場行情資料庫，鴨蛋每台斤價格自去年4月起長期維持在43元，但在今年2月20日上漲至45元；明天上漲至48元後將創下新高。

卜蜂董事長鄭武樾今天在季報例行記者會上表示，缺蛋是全球性的問題，由於成本高漲，該漲還是要漲，但推估再漲幅度也不會太大。至於台灣缺蛋缺雞問題，預估在9月29日中秋節前後可以緩解。

農委會官網數據指出，雞蛋每日生產量持續下滑，最近一次更新降到11.1萬箱（每箱200顆），如產業界預期，又減少1000箱。農委會昨天表示，規劃從澳洲進口雞蛋補充供應方面，第2、3批下週有機會抵台。（編輯：管中維）1120309