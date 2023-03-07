蛋價擋不住 主計總處：已連續16個月雙位數上漲

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圖為民眾午後在台北一家超市賣場購物，貨架上雞蛋銷售一空。中央社記者裴禛攝 112年3月7日

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（中央社記者潘姿羽台北7日電）台灣大鬧蛋荒，供給不足加上價格調漲，民眾叫苦連天。主計總處統計顯示，雞蛋價格自110年11月起，已經連續16個月呈現雙位數漲幅，2年來雞蛋物價指數大漲近4成。

主計總處今天公布2月物價概況，由於農曆春節漲價因素消退，2月消費者物價指數（ CPI CPI小百科 消費者物價指數（CPI）反映一般家庭購買消費性商品及服務的價格水準波動情形。 可衡量通貨膨脹、作為調整稅負、公司機關調薪及合約價格的參考。 資料來源：主計總處 看更多 關閉 ）年增率回落至2.43%，1、2月平均漲2.74%，仍處偏高水準。

至於民眾最關注的雞蛋，主計總處指出，2月雞蛋的物價指數年漲11%，且從110年11月起，已經連續16個月雙位數上漲。

雖然主計總處統計顯示雞蛋價格漲幅逾1成，民眾對蛋價上漲的感受遠不止於此。主計總處專門委員曹志弘分析，其實雞蛋從前年底漲幅就已擴大，基期偏高的情況下，年增率因而只有1成左右。

曹志弘進一步表示，如果從雞蛋的物價指數來看，今年2月指數達137.59，意即和110年平均相比，近2年漲了快4成，「這個數字比較接近民眾感受」。

至於這兩年雞蛋發生什麼事，導致價格持續攀高，曹志弘解釋，前陣子受到飼養成本增加，陸續調整售價，近期則因氣候因素加上疫病，供給減少，供需不平衡，使得產地價格陸續調漲。（編輯：林淑媛）1120307