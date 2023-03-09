卜蜂董事長鄭武樾：缺蛋問題約中秋前後可緩解
2023/3/9 12:58（3/9 15:46 更新）
（中央社記者韓婷婷台北9日電）台灣大鬧「蛋荒」，卜蜂董事長鄭武樾今天表示，缺蛋是全球性的問題，由於成本高漲，該漲還是要漲，但推估再漲幅度也不會太大。至於台灣缺蛋缺雞問題，他預估在9月29日中秋節前後可以緩解。
卜蜂生產雞蛋，每天蛋產量80萬至90萬顆，國內市占不到5%。鄭武越今天在季報例行記者會上表示，缺蛋主要的原因是爆發禽流感，國外的狀況也很嚴重，非人為問題，台灣的疫情不算嚴重，缺蛋也不能怪政府。他希望大家共同想辦法解決，「罵是不能解決的，政府也一直積極協助解決問題。」
鄭武樾指出，其實台灣缺蛋量並沒有那麼大，缺口大約在10%至20%左右，只是民眾恐慌心態造成了搶購潮與囤蛋潮，讓缺蛋情形更嚴重，過度時期只要大家稍降低食用頻率、尋找替代品，可以更快緩解。他推估到天氣回暖台灣蛋荒會緩解，第3季底、第4季、大約中秋節前後可以比較不缺蛋。
另外，針對雞、鴨、豬肉價格，鄭武樾預估，目前飼養成本仍高，後續還有上漲空間，但幅度不至於太高。（編輯：林淑媛）1120309
台灣鬧蛋荒，卜蜂董事長鄭武樾9日表示，缺蛋是全球性問題，預估中秋節前後可以緩解；由於成本高漲，該漲還是要漲，但推估再漲幅度不會太大。中央社記者韓婷婷攝 112年3月9日
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