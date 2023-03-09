更多編輯台推薦新聞：
影片／91歲配樂大師約翰威廉斯 放眼奧斯卡最高齡得獎紀錄
娛樂

影片／91歲配樂大師約翰威廉斯 放眼奧斯卡最高齡得獎紀錄

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知
運動

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
雞蛋雞肉供給
新聞專題
雞蛋雞肉供給2/43
首頁 / 生活

卜蜂董事長鄭武樾：缺蛋問題約中秋前後可緩解

2023/3/9 12:58（3/9 15:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北9日電）台灣大鬧「蛋荒」，卜蜂董事長鄭武樾今天表示，缺蛋是全球性的問題，由於成本高漲，該漲還是要漲，但推估再漲幅度也不會太大。至於台灣缺蛋缺雞問題，他預估在9月29日中秋節前後可以緩解。

卜蜂生產雞蛋，每天蛋產量80萬至90萬顆，國內市占不到5%。鄭武越今天在季報例行記者會上表示，缺蛋主要的原因是爆發禽流感，國外的狀況也很嚴重，非人為問題，台灣的疫情不算嚴重，缺蛋也不能怪政府。他希望大家共同想辦法解決，「罵是不能解決的，政府也一直積極協助解決問題。」

鄭武樾指出，其實台灣缺蛋量並沒有那麼大，缺口大約在10%至20%左右，只是民眾恐慌心態造成了搶購潮與囤蛋潮，讓缺蛋情形更嚴重，過度時期只要大家稍降低食用頻率、尋找替代品，可以更快緩解。他推估到天氣回暖台灣蛋荒會緩解，第3季底、第4季、大約中秋節前後可以比較不缺蛋。

另外，針對雞、鴨、豬肉價格，鄭武樾預估，目前飼養成本仍高，後續還有上漲空間，但幅度不至於太高。（編輯：林淑媛）1120309

#鄭武樾
#台灣
#卜蜂
延伸閱讀
彰化大城8011隻雞染禽流感撲殺 少一批產蛋生力軍陳建仁：雞蛋供應漸趨穩定 籲勿搶購囤積陳吉仲為蛋供應現況致歉 沒做好會有所進退
鄭武樾
卜蜂：新產能助威 明年維持成長目標
台灣鬧蛋荒，卜蜂董事長鄭武樾9日表示，缺蛋是全球性問題，預估中秋節前後可以緩解；由於成本高漲，該漲還是要漲，但推估再漲幅度不會太大。中央社記者韓婷婷攝 112年3月9日
台灣鬧蛋荒，卜蜂董事長鄭武樾9日表示，缺蛋是全球性問題，預估中秋節前後可以緩解；由於成本高漲，該漲還是要漲，但推估再漲幅度不會太大。中央社記者韓婷婷攝 112年3月9日
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
雞蛋日產量剩2220萬顆 進口蛋可望下週再抵台