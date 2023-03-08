雞蛋日產量剩2220萬顆 進口蛋可望下週再抵台

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（中央社記者楊淑閔台北8日電）農委會官網更新雞蛋每日生產量為11.1萬箱（每箱200顆），如產業界預期，又減少1000箱。農委會今天表示，規劃從澳洲進口雞蛋補充供應方面，第2、3批下週有機會抵台。

雖然雞蛋日產量已連續2週為11.2萬箱，但是還未止跌，近日中華民國雞蛋運銷合作社理事主席吳天福說，業者還在加碼調度雞蛋搶蛋，日產量應該會再下跌。結果今天農委會更新資訊為11.1萬箱，更趨近11萬箱了，原本11.2萬箱時缺口為50萬到80萬顆，現在缺口再添20萬顆。

對此，農委會表示，短期因應措施規劃到3月底要進口500萬顆澳洲雞蛋，讓加工業者調度庫存蛋釋出上市因應銷售；繼2月下旬首批36萬顆空運抵台，第2、3批下週應該有機會運抵台灣。

農委會主委陳吉仲今天在立法院接受媒體聯訪時並提到，3月底前會進口超過500萬顆。農委會畜牧處說明，目前也跟有19州為禽流感非疫區的農業大國美國接觸購買雞蛋中，至於日本則比較沒有機會，因為日本政府3月起禁止雞蛋出口。（編輯：陳政偉）1120308