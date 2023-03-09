蛋價漲不停引關注 公平會：初步了解無涉聯合行為

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雞蛋供給不足、價格上漲，公平會9日表示，目前從上、中、下游來看，初步看業者並沒有聯合行為、漲幅一致的狀況，強調會持續關注民生重要物資價格狀況。圖為台北市萬華區一間蛋行貨車上的雞蛋。中央社記者趙世勳攝 112年3月9日

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（中央社記者蘇思云台北9日電）雞蛋供給不足加上價格上漲，多位立委關注蛋價上揚情形。公平會今天表示，目前從上、中、下游來看，初步看業者並沒有聯合行為、漲幅一致的狀況，強調會持續關注民生重要物資價格狀況。

立法院經濟委員會今天邀公平會主委李鎂列席報告業務概況並備質詢，不過李鎂因身體不適，改由公平會副主委陳志民出席。

主計總處數據顯示，今年2月雞蛋的物價指數年漲11%，且從110年11月起，已經連續16個月雙位數上漲。包括民進黨立委蘇治芬、陳亭妃、賴瑞隆、國民黨立委呂玉玲、民眾黨立委張其祿、時代力量立委陳椒華等都關注蛋價上揚，以及公平會物價查處作為。

陳志民表示，目前從上、中、下游來看，初步看並沒有聯合行為，沒有漲幅一致的狀況。

多位立委質疑，蛋價上揚對民眾衝擊大，批評公平會要有更積極作為。陳志民強調，行政院已成立跨部會「行政院穩定物價小組」，公平會內部也有物價穩定小組，年節前也會關注民生重要物資。過去也曾針對漲幅較高的項目做調查，包含麵粉、鮮奶、衛生紙等都有調查過，公平會持續關注業者是否有聯合行為。

立委關注有團體疑似透過媒體放話，可能導致其他業者跟進調漲蛋價一事，陳志民表示，確實有時候一家業者喊話漲價後，其他業者如果馬上跟進、調整相近幅度讓價格趨於一致，就可能高度懷疑有「價格跟隨行為」，但實際上仍要檢視相關事證。（編輯：趙蔚蘭）1120309