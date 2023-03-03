解決缺蛋 農委會力促200蛋雞場改建最高補助千萬

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（中央社記者楊淑閔台北3日電）解決缺蛋須提高產蛋率，學者估改成密閉式可增1成。農委會今天公布3年期計畫，期盼有200場傳統開放式蛋雞場申請改建，4月起受理申請，改成水簾密閉負壓環控最多補助1000萬元。

國內雞蛋日需求量為12萬箱（每箱200顆），春節過後已是淡季，日需求量降至11.8萬箱到12萬箱，但是雞蛋產量去年底開始往下掉，從去年12月中旬日產量高峰12.2萬箱，降到目前的11.2萬箱。

農委會估計每天缺口約50萬到80萬顆，已啟動專案進口計畫，預計從澳洲進口500萬顆，目前已調到4批，每批36萬顆，用以跟加工業者調換庫存蛋上市，第1批在2月下旬已空運抵台。

除上述短期應急計畫，農委會今天召開記者會公布中長期穩定雞蛋產能的「養禽場設施改善輔導計畫」。農委會畜牧處處長張經緯說，計畫執行從112到114年，共3年，合計編列新台幣18.65億元推動，含3大類補助，盼能有200家傳統開放式業者申請革新改建，4月起開始受理申請。

他說，全台蛋雞場共2118場、4492萬隻，平均每場飼養2萬1945隻；總場數的近9成飼養5萬隻以下，規模比日本每場平均超過10萬隻小很多，且75%為3萬隻以下。

關於補助計畫內容，首先是金額占最大宗的「禽舍改建」分兩大類，這次計畫開放飼養5萬隻以下業者申請補助，每場補助1/2，改建成非開放式每場補助上限450萬元、改成水簾密閉負壓環控上限則是1000萬元，共編列10.5億元。同時提供專案貸款2年免息補貼。

其次是「導入智慧永續設備」，包含各種環境感測器、控制器、風扇、水簾、噴霧消毒、側窗等環控相關設備等多類設備，每台補助100萬或500萬元，補助台數從13台到104台不等，共計編列3.85億元。

再者是「雞糞處理資源化」，包含生物處理機、雞糞包裝機等多種設備，每台補助數萬元到500萬元不等，補助台數從4台到83台不等，共計編列4.3億元。

逢甲大學國際經營與貿易學系教授楊明憲指出，改成水簾式雞舍，產蛋率可提高1成。他並建議改成塑膠籃子運送雞蛋，可以減少耗損率1成，還有掌控換羽時機、汰換數量等，也能提高供應量。

對於天冷，有的蛋雞場產蛋率會掉到5成。農委會副主委杜文珍強調，設備更新是降低外在環境的影響，包含氣溫變化致使產蛋率下滑、野鳥吃飼料感染疫病等，但是投資改建後，務必要落實生物安全操作，不然蓋再好的禽舍卻沒好好維護，讓疫病媒介老鼠、鳥等進入，還是會污染環境。（編輯：陳政偉）1120303