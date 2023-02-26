低溫、禽流感等因素致缺蛋 農委會提專案進口等6措施改善

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（中央社記者王承中台北26日電）立法院本週邀農委會就缺蛋荒進行報告，農委會表示，目前雞蛋每日供應量約11.2萬箱，低溫、日夜溫差大、疫病及產期調節換羽隻數增加等因素，導致產能未如期回穩，將辦理專案進口雞蛋，3月底前達500萬顆。

立法院經濟委員會將在3月1日邀請國發會主委、經濟部長、農委會主委、公平會主委等人，就「面對物價高漲與缺蛋荒，政府相關管控機制與因應對策」進行報告，並備質詢。

根據農委會送達立法院的書面報告指出，氣候低溫、日夜溫差大、疫病及產期調節換羽隻數增加等綜合因素，影響雞隻育成及產蛋率，致整體雞蛋產能未能如期回穩。

農委會表示，將積極協調蛋商加強橫向調度與調度加工原料蛋，供應通路需求；並辦理專案進口雞蛋、增加種禽進口數量、減免進口玉米5%營業稅，穩定雞農生產。另透過爭取特別預算輔導禽舍改建為非開放式禽舍，以加速產業復養及提升蛋品品質，強化產業韌性。

農委會指出，依據中華民國養雞協會雞蛋產銷資訊調查，目前在產蛋雞約3100萬隻，近期因氣候低溫、疫病持續影響造成雞蛋產量減少，寡產逾齡母雞偏多；另農曆年節蛋雞場調節生產，換羽雞隻數量增加也影響產能，雞蛋每日供應量約11.2萬箱。

農委會表示，為因應國際禽流感影響種禽進口，去年已協助蛋種雞業者辦理專案進口蛋種雛雞，原進口23萬隻種雞增加至26萬隻；另為充分雛雞供應，加速寡產母雞群淘汰更新，今年預計進口達30萬隻。雛雞去年供應2263萬隻，較2021年增幅13.7%，目前雛雞供應正常，惟蛋中雞及蛋雞持續受外在環境影響，整體生產情形尚未完全回穩。

針對缺蛋的因應措施，農委會指出，短期輔導3措施將積極協調蛋商及加工業者調度雞蛋，滿足消費者需求；辦理專案進口雞蛋，3月底前達500萬顆；辦理蛋品冷鏈計畫，補助雞蛋運銷及加工業者設置冷藏庫及加購冷藏車，提升蛋品冷藏運銷調度能力。

在中長期輔導3措施方面，農委會表示，全力推動傳統開放式禽舍改建為非開放式或密閉水簾環控禽舍，以降低極端氣候及禽流感的影響及提升產蛋效率；辦理蛋中雞場增產獎勵計畫，淘汰逾齡寡產母雞，提升雞蛋整體產能與蛋品品質；因應國際禽流感疫情，持續辦理專案進口蛋種禽。（編輯：張良知）1120226