多元解決缺蛋 陳建仁：延長飼料減稅、強化調度

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勞動部22日舉辦喬遷典禮。對於近日缺蛋現象，行政院長陳建仁（前）會前受訪表示，會加強橫向調度、延長玉米等進口原物料營業稅減免、增加國外雞蛋給加工業者等措施，讓民眾受到的影響減輕到最小。中央社記者張新偉攝 112年2月22日

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（中央社記者張雄風台北22日電）行政院長陳建仁今天表示，對於近日缺蛋現象，會加強橫向調度、延長玉米等進口原物料營業稅減免、增加國外雞蛋給加工業者等措施，讓民眾受到的影響減輕到最小。

勞動部自今年2月20日起遷址至松江路志清大樓，今天舉辦喬遷典禮，陳建仁應邀出席。

關於近日缺蛋的情況，陳建仁在活動前接受媒體聯訪時表示，日前已請行政院副院長鄭文燦、農委會主委陳吉仲等一同關心這個現象，目前除了加強雞蛋的橫向調度外，玉米等進口原物料營業稅減免會持續實施至6月底，加強禽流感防範，同時增加國外雞蛋進口給加工業者。

陳建仁說，預估缺蛋的現象3月初就會緩解，政府會加強辦理各項措施，讓民眾受到的影響減到最小。

另外，媒體關心前立委蔡正元臉書分享美國華府廣播節目主持人提到美國總統拜登所說「毀滅台灣」一事。陳建仁強調，自從總統蔡英文上任以來，台美關係達到歷史最好，民眾要有信心，不實的報導不要輕信，假訊息需要理智判斷。

立法院昨天通過疫後特別條例，媒體提問接下來是否有挹注國民年金保險的計畫。陳建仁說，會協助國保自付額幫忙給付50%，加惠所有國保保戶；特別條例通過後，除了發放每人新台幣6000元外，還要幫助中小企業、農漁民、中低收入的房貸族、通勤族，從各面向照顧弱勢團體，國民年金是照顧弱勢的一環，可以減輕負擔、提高投保率，讓民眾對國保更有信心。（編輯：唐聲揚）1120222