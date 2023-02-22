強化蛋雞業韌性 農委會加速研擬禽舍革新辦法

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北22日電）農委會副主委杜文珍今天表示，昨天立法院審查通過疫後特別條例，包含家禽舍現代化計畫與預算，農委會正研擬執行辦法中，透過更新禽舍強化產業韌性，減低天冷產能降低的幅度。

杜文珍今天出席行政院農業委員會林務局今天召開的「國家新型航遙測飛機King Air 360ER新機發表」記者會，會後接受媒體聯訪時，針對近來雞蛋產能仍低，她說，相關產業革新、穩定產能的作業都在進行中。

她指出，立法院昨天三讀通過的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，包含各部會的相關計畫，而農委會有關提升養禽產業發展的家禽舍現代化計畫與預算，已通過審查，所以農委會正在加速研擬執行辦法，研擬完成將送行政院核定。

杜文珍說，家禽舍現代化計畫為4年期計畫，屬於韌性農業之一，不過實際推動革新會有很多運作流程必須考量，需要跟蛋雞業者溝通、研議。

農委會畜牧處副處長江文全舉例，蛋雞場的禽舍改建期間會沒有營收，必須規劃如何讓場內一棟棟禽舍輪流改建，以便讓業者能接受革新期間的營運變化，如此計畫才能運作順暢。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

杜文珍重申，要穩定雞蛋產能，有可控、不可控因素，而革新設備、管理方式很重要，可讓養禽產業提高韌性，減低不可控因素的影響性，例如降低秋冬禽流感高峰期的確診機率，以及天冷低溫時，原本產蛋率會下降，革新禽舍後有環境控制設施，將不太受影響。

江文全補充，養禽產業現代化計畫為4年期，合計預算約新台幣40億元，含在特別條例的「強化農業基礎設施，照顧農漁民權益」之中，目前規劃對申請革新設備的傳統業者補助5成。（編輯：李亨山）1120222