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陳吉仲：全力調度雞蛋 滿足消費者需求

2023/2/22 12:00（2/22 12:36 更新）
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農委會主委陳吉仲（中）22日接受媒體聯訪時針對雞蛋議題表示，因近來氣溫偏低，每天雞蛋量產11.3萬箱，距每天12萬箱需求仍有一點點距離，農委會會全力調度，滿足消費者需要。中央社記者王鴻國攝 112年2月22日
農委會主委陳吉仲（中）22日接受媒體聯訪時針對雞蛋議題表示，因近來氣溫偏低，每天雞蛋量產11.3萬箱，距每天12萬箱需求仍有一點點距離，農委會會全力調度，滿足消費者需要。中央社記者王鴻國攝 112年2月22日
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（中央社記者王鴻國新北22日電）行政院農委會主委陳吉仲今天針對雞蛋議題表示，讓消費者到超市跑了1、2次才買到雞蛋，「我當然會覺得不好意思」。農委會會全力調度，滿足消費者需要。

陳吉仲今天到新北市五股區農會視察綠色照顧站辦理情形，還親自下場製作料理並和在場長輩一起吃中飯，現場氣氛融洽和諧。

陳吉仲接受媒體聯訪時針對雞蛋議題表示，雞蛋產地價格從每台斤新台幣23元漲至42.5元，上漲原因是因俄烏戰爭及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成飼料成本上漲，飼料價格已從每公斤11元上漲到近17元。

他表示，過去蛋價是由台北市蛋商公會發布，目前由養雞協會蛋價審議委員會來決定，讓蛋價依市場機制運作。

他表示，禽流感造成很多國家受影響，美國撲殺5000多萬隻，日本撲殺1500萬隻，韓、加、法等國無一倖免，國內去年迄今撲殺約100萬隻，相對雞隻減少幅度遠低於其他國家。

他表示，但因近來氣溫偏低，每天雞蛋量產11.3萬箱，距每天12萬箱需求仍有一點點距離，讓消費者到超市跑了1、2次才買到雞蛋，「我當然會覺得不好意思」，農委會會全力調度，滿足消費者需要。

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陳吉仲表示，讓雞蛋供應量減少原因，主要是禽流感和氣候條件改變影響，若長期問題解決了，雞蛋供應量就會充足，國內1000多家禽場朝密閉水簾負壓禽舍發展，不僅可減少溫度影響及抵抗禽流感，未來雞蛋供應數量會更滿足消費者所需。

他也針對鴻海集團創辦人郭台銘對雞蛋議題的貼文表示，感謝郭台銘關心農業議題，這也凸顯糧食安全重要性，農委會會努力讓農民所得維持一定水準，農業才能永續發展，更歡迎消費者多多購買優質農畜產品，支持農民，糧食安全更可以確保。（編輯：張銘坤）1120222

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