陳吉仲為蛋供應現況致歉 允升級蛋雞產業競爭力

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農委會主委陳吉仲21日說，對消費者近日未能即時買到雞蛋表達深深歉意，農委會會全力投入升級蛋雞產業競爭力的所有工作。圖為台北市一間賣場13日雞蛋銷售一空，架上貼出「適量購買勿囤貨」的字樣。（中央社檔案照片）

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（中央社記者楊淑閔台北21日電）農委會主委陳吉仲21日說，對消費者近日未能即時買到雞蛋表達深深歉意，代表還有許多工作要執行到位，農委會會全力投入升級蛋雞產業競爭力的所有工作，穩定提供消費者所需。

鴻海集團創辦人郭台銘21日上午透過社群網站臉書（Facebook）撰文表示，沒人能倖免的「蛋蛋危機」短時間內看不到盡頭。再次提醒民主進步黨政府，人民需要解決問題的政府，而非解釋問題的政府。

陳吉仲晚間在臉書說，當郭台銘關心雞蛋問題時，更知台灣農業永續重要性，而能出口雞蛋到台灣的國家如美國、日本雞蛋產量也不夠，且進口雞蛋比國內貴，國內雞蛋勢必要100％供應。

不過，陳吉仲說，雞蛋是生物性產品，無法像工業產品直接複製。生產雞蛋的母雞來自飼養2到3個月的蛋中雞場，而蛋中雞場的小雞來自國內種雞場，國內種雞則全來自美國等國，其中任一關卡出問題就會造成國內雞蛋供應減少。

陳吉仲表示，去年冬天開始禽流感侵襲全世界，尤其最新的H5N1病毒造成全世界有6536場案例，去年1月到今年2月，美國1015案例場撲殺5700萬隻家禽；法國2107案例場撲殺約2000萬隻；日本和韓國分別有94和65案例場，撲殺1500萬及400萬隻。台灣在所有防疫人員及農民配合下，74案例場撲殺103萬隻。

他說，禽流感重大影響全球主要家禽生產國，為不讓國內種雞場斷援，去年底先進口6萬隻種雞，今年會比原先預計的26萬隻再增加到30萬隻種雞。由於國內種雞場配合，現在每週有近49萬隻雛雞提供給蛋中雞場，讓後續蛋母雞供應充足。

陳吉仲表示，種雞問題解決後，接著要確保200場蛋中雞場不受飼料成本或禽流感影響，而減少供應蛋雞場。國內整體蛋雞產業約2200場，近8成約1800埸都是傳統開放式，期待未來1800場可朝非開放式或密閉水簾負壓禽舍發展。

他說，之前國內每天雞蛋供應數量在10萬到11萬箱左右（一箱200顆），這3、4年國內需求量增加到12萬箱，目前國內雞蛋供應量約11萬3000箱，離最高需求量12萬箱仍有一段距離。為解決差距，先減少加工需求並全力調度到超市和傳統市場，同時和所有防疫團隊及農民做好禽流感疫防疫工作，再配合之前的換羽雞隻陸續加入生產行列，每天雞蛋供應就可回到正常水準。

陳吉仲表示，為建立韌性農業，種雞場、蛋中雞場及蛋雞場設施設備更新全面啟動，可因應氣候條件的改變影響產蛋率，也減少禽流感影響，就可永續雞蛋產業。（編輯：李明宗）1120221