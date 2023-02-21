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郭台銘質疑缺蛋 綠委：養雞非iPhone生產線

2023/2/21 13:59
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（中央社記者王揚宇台北21日電）缺蛋及蛋價上漲問題，引發鴻海創辦人郭台銘批評政府尚未找到有效的調控作為。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今天受訪說，政府會盡量做到調配甚至專案進口，「但養雞的畜牧業不像iPhone生產線」。

農委會主委陳吉仲20日針對缺蛋及蛋價上漲問題表示，如果天氣回穩，禽流感減少，希望2月下旬到3月上旬時，雞蛋可以逐步恢復產量。

不過，郭台銘今天在臉書撰文表示，一連幾天，全台各地不僅鬧蛋荒，連蛋價也追平歷史高點，這種沒有人能倖免的「蛋蛋危機」，在短時間內看不到盡頭。他必須提醒民進黨，人民需要的是解決問題的政府，而不是解釋問題的政府。

郭台銘指出，根據農委會最新資訊顯示，能夠緩解蛋荒的時間點，從2月底再次展延到3月中旬，可見目前政府尚未找到有效的調控作為。

民進黨立法院黨團今天召開「全民共享經濟成果，減負擔、顧弱勢、穩民生」記者會。鄭運鵬說，這次雞蛋短缺問題，有一些是不可抗力事項，包括禽流感問題，以及天氣寒冷等綜合因素。

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鄭運鵬表示，養雞的畜牧業不像iPhone生產線，在無塵環境下生產，而會有天氣、禽流感等不可控條件，行政院已要求農委會推動雞農使用現代化設備，隔絕禽流感感染等。

鄭運鵬說，政府會盡量做到調配甚至專案進口，但價格起伏有其市場機制，也不能讓畜牧業、雞農無利可賺，政府要照顧雞農、兼顧消費者，滿足不同的條件，尊重郭台銘的說法，但有些事情郭台銘可能不是那麼了解。（編輯：黃國倫）1120221

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