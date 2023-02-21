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鄭文燦：多元方案解決蛋荒　預估3月初緩解

2023/2/21 21:20
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（中央社記者溫貴香台北21日電）行政院副院長鄭文燦今天表示，這一波是全球性的雞蛋減產的問題，美國與日本蛋價上漲也非常驚人，也出現蛋荒的現象，目前日產量與需求數有個差距，必須進口，不論進口或增產都需要時間，預估3月初才能緩解，目前採取多元方案緩解蛋供應不足的問題。

鄭文燦晚間出席中華民國全國商業總會112年新春聯誼晚宴前，被媒體問到有關缺蛋問題，很多民眾反映還是買不到蛋，目前調度的情況，他表示，已經要求農委會針對目前生產不足數，大概日產量11萬箱多一點，需求數大概12萬箱，大概有個差距，因此必須進口，進口需要時間，增產也需要時間。

他說，包括種雞進口，包括換羽結束後可以增產，農委會預估3月初才能夠緩解，所以目前拜託各通路能夠分時段來供應，分時段供應也是很重要。

他進一步表示，另外，加工蛋的部分約12%到18%，調度一部分來支援日用蛋，這部分也要加強，應該是多元方案來緩解蛋供給不足的問題。

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鴻海創辦人郭台銘針對雞蛋供應問題表示，政府應該要解決問題不是解釋問題，政府如何解決問題，鄭文燦表示，解決問題就是包括進口；加工蛋的轉供應日用；包括要增加產量的方法。

他強調，這一波是全球性雞蛋減產的問題，美國跟日本蛋價上漲也非常驚人，也出現蛋荒的現象，農委會要盡全力解決問題，在這段時間，一開始發現有這個差額的時候，已經要求農委會在一段時間內盡全力緩解。（編輯：蘇龍麒）1120221

#鄭文燦
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