雞蛋每日產量續降 農委會：不會像去年缺蛋

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農委會15日表示，持續換羽及天氣冷使產蛋率下降，洗選蛋仍會鋪貨上市，不會像去年缺蛋。（中央社檔案照片）

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（中央社記者楊淑閔台北15日電）農委會官網資料顯示，雞蛋日產量降至11.3萬箱，再掉1000箱（每箱200顆）。農委會畜牧處今天表示，持續換羽及天氣冷使產蛋率下降，洗選蛋仍會鋪貨上市，不會像去年缺蛋。

影響雞蛋生產量因素多，包含氣候、禽流感、傳統型雞場居多等等。由於去年發生缺蛋事件，且從去年底迄今產量持續下滑，雞蛋供應情況受到關注。

根據農委會官網更新的雞蛋日產量曲線顯示，再下滑1000箱，目前為11.3萬箱。對比春節後淡季全國雞蛋日需求量為11.8萬到12萬箱，約少5000箱。同時蛋雞的產蛋隻數跌也破原本的3200萬隻，目前為3136萬隻。

根據農委會官網資料顯示，雞蛋每日生產量降至11.3萬箱，再掉1000箱（每箱200顆）。（圖取自農委會網頁coa.gov.tw）

農委會畜牧處副處長江文全接受中央社記者電話訪問時說，日產量下滑跟天冷產蛋率下降有關，加上蛋雞場為了讓產能較低的蛋雞提高產能，春節前、後持續換羽中，所以全國雞蛋日產量再往下滑。

繼產業界預計日產量會在11.3萬至11.4萬箱間維持一段時間。江文全說，農委會跟產業界看法一樣，日產量不至於會像去年發生低於11萬箱的情況，因此洗選蛋仍會持續鋪貨到零售通路銷售，不會像去年發生缺蛋。

另外，根據農委會統計，從111年迄112年2月8日，國內高病原性禽流感禽場案例計72例，撲殺家禽數約98萬隻，其中蛋雞場（含蛋中雞）計15例，撲殺蛋雞數22萬隻，禽流感對雞蛋供應的影響有限。

由於各國受禽流感影響更為嚴重，農委會補充，今年1月美國及日本雞蛋零售價格依序為每顆新台幣7.3元及5.77元，對比去年同期，漲幅分別達到145.8%及56.4%，台灣今年1月雞蛋每顆5.28元，跟去年同期相比漲幅為15.3%，波動幅度較美國和日本小。（編輯：李亨山）1120215