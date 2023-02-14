農委會籲革新雞舍 利加速汰換老雞穩定雞蛋產能

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北14日電）近來雞蛋日產量低，業界稱汰換老雞後的新雞補充不足，使得低產能時間延長，所以必須漲價。農委會今天說，革新雞舍才能統進統出、預報補充隻數，上游也才能預作生產及時供應。

近年雞蛋產量起起伏伏，高低落差可超過1萬箱（每箱200顆），影響產量的因素很多，包含氣候、禽流感、產業未革新等，而產業革新是人為可控制的。

截至去年12月中旬，雞蛋日產量回升至12.2萬箱，高於全年日均需求量的12萬箱；但是從12月下旬後，天氣變冷，加上產業對生產量下滑的老雞進行換羽、汰換作業，日產量逐步下滑，目前為11.4萬箱，比春節後淡季的日需求量11.8萬到12萬箱少約4000箱（每箱200顆）。

雞蛋的產地價也應產業界要求，從去年10月間一度調降新台幣2元變成每台斤40.5元，今年2月13日再度回漲2元，為每台斤42.5元、批發價每台斤52元。業界並說，要提升產能，除了換羽，也會汰換老雞，但是補充新雞所需的中雞，補充數量不足，因而延長低產能時間，所以為了維持營運，必須調漲。

農委會畜牧處接受中央社記者訪問時說明，這是可以人為改善的。首先希望民眾了解蛋雞產業整體運作，最上游要仰賴進口1日齡小雞給種雞場，花5、6個月養大生出小雞後，提供給中雞場業者養2個半月成為中雞後，才能提供蛋雞場補充使用，而蛋雞場需養2個半月後才開始下蛋。

畜牧處並說，農業是有機產業，與無生命的製造業不同，且影響生產的因素繁多，難以完全精準化，但是不斷革新軟硬體，可縮小生產波動的幅度；針對業者認為汰換老雞後的中雞補充不足，其實有辦法解決。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

畜牧處指出，對照農企業化經營的新式蛋雞業者來說，每一座雞舍的蛋雞都是整批統進統出，所以下一次何時需要補充多少中雞，都能預估時間、需求量，因此很少會聽說有這類業者反映汰換雞隻後補充數量不足，因為早就向上游業者下訂單，種雞場、中雞場都能預作進口、飼養，並及時供應補充。

畜牧處重申，國內多數蛋雞場仍是傳統型雞舍，無法統進統出，自然難以預估何時要補充多少中雞數量，讓上游業者生產提供，因此呼籲傳統型的蛋雞場業者把握機會，踴躍參與4年期40億元預算的蛋雞產業革新計畫，積極革新，促進雞蛋產能穩定化。（編輯：管中維）1120214