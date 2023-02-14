蛋價漲 陳吉仲：繼續爭取玉米免稅、推出平價蛋

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全球原物料高漲，雞蛋批發價每台斤調漲新台幣2元。農委會主委陳吉仲（前）14日在屏東受訪表示，全力防堵禽流感，繼續爭取減免玉米營業稅以降低飼料價、透過通路推出平價蛋專區，讓消費者所受影響降到最低。中央社記者李卉婷攝 112年2月14日

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（中央社記者李卉婷屏東縣14日電）全球原物料高漲，雞蛋批發價每台斤調漲2元。農委會主委陳吉仲今天表示，全力防堵禽流感，繼續爭取減免玉米營業稅以降低飼料價、透過通路推出平價蛋專區，將影響降到最低。

農委會主委陳吉仲今天受邀出席國立屏東科技大學「台灣永續棧」揭牌儀式，媒體詢問「針對蛋價調漲，有何因應對策？」陳吉仲接受媒體聯訪時，做了以上回應。

陳吉仲說，全球原物料高漲，玉米、大豆價格進口成本增加，飼料成本增加70%，去年冬天全球也因為禽流感疫情，日本蛋價漲了2倍、美國蛋價漲了5至6倍，農民要有一定利潤，才有辦法提供雞蛋給全民，尊重市場機制，因此雞蛋產地收購價從每台斤新台幣40.5元變成42.5元，等同每顆增加0.2元。

陳吉仲表示，不僅要全力防堵禽流感，降低農民損失，也持續爭取減免玉米營業稅，將飼料價格再降低1元；此外，透過相關通路業者推出平價蛋專區，讓消費者所受影響降到最低。

依據財政部賦稅署公告，自112年1月1日起至3月31日止，機動調減進口黃豆、小麥、玉米3項貨物應徵的營業稅100%。

陳吉仲強調，目前更重要的是讓雞蛋產量穩定供應，從加工業者調度雞蛋給全民，這幾天因為溫度稍微下降，等到溫度回暖之後，禽流感減少，產蛋率增加，讓雞蛋供應更順利。

媒體追問「國台辦宣稱願幫助台灣農產輸中國。」陳吉仲回應，任何為農民或台灣農業爭取權益都感謝，但如果沒有依照國際規範進行的農產品市場，那絕對有一定的風險，必須特別小心。在總統蔡英文要求下，已大量降低單一市場的依賴，分散到新興市場，比如台灣鳳梨就是成功的案例。（編輯：陳清芳）1120214