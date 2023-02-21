雞蛋較春節後淡季少百萬顆 通路多為中高價產品

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雞蛋產能持續落在低點，零售通路最平價洗選雞蛋補充量有限，業者貼上每人每次限購2盒告示。（消費者提供）中央社記者楊淑閔傳真 112年2月21日

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（中央社記者楊淑閔台北21日電）雞蛋日產量仍低，對比春節過後淡季的日需求量短少5000箱。通路多缺平價洗選蛋，每顆10元以上中高價為主，散裝蛋每台斤將漲5到10元，也出現自助餐店點菜脯蛋須額外加價情形。

去年底迄今，農委會估計產量約占5成的傳統蛋雞場展開換羽作業，加上低溫一波波持續，目前農委會公布產蛋雞隻數為3136萬隻，日產量仍在11.3萬箱（每箱200顆），約2260萬顆，對比春節過後淡季的全國雞蛋日需求量為11.8萬箱到12萬箱，短少5000箱。

由於上週產地價、批發價已調升新台幣2元，產地價每台斤42.5元、批發價每台斤52元，這週陸續反映到零售單價上。以主力零售通路來說，家樂福架上補充的洗選蛋為每盒80幾元，若要買每盒70幾元，則少2顆、為8顆裝，相較原本還有60幾元、有10顆的款式，近日架上則出缺。

全聯福利中心則仍有補充每盒10顆、60幾元的平價洗選雞蛋，不過沒有擺滿，並已掛出每人限購2盒的標示。

批發價雖然已經上漲，但到消費者接觸的散裝零售價，會有一段緩衝期。有家庭主婦說，傳統雜貨店散裝雞蛋若買白色蛋殼，目前每台斤55、56元左右，若買土雞蛋則是每台斤接近90元、10顆100元，還跟上週一樣，不過店家並已預告接下來要漲5到10元。

自助餐配菜，也已有商家告知點菜的消費者，點選用蛋較多的菜脯蛋，結帳時要另外加價5元，因為送來的雞蛋價格漲了。

另外，行政院副院長鄭文燦16日前往賣場、蛋行訪視時說，預計2月底、3月初產量回穩。（編輯：陳政偉）1120221