蛋價漲 陳吉仲：玉米營業稅減免飼料成本降1元

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（中央社記者洪學廣高雄18日電）因應飼料成本大增導致國內蛋價上漲等因素，農委會主委陳吉仲今天表示，行政院已同意將玉米營業稅減免延長1季，飼料成本每公斤可望再降1元，同時也會做好禽流感防疫。

陳吉仲上午出席高雄市六龜區農會建構大型區域冷鏈暨大型蔬果理集貨包裝場開工動土典禮。針對蛋價近日調漲，他在會後受訪表示，過去2、3年來受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，導致國際船運成本上漲，加上俄烏戰爭影響，種種因素導致飼料成本增加7成，所以蛋價上漲是因為飼料成本大增。

至於近日產地價再漲2元則是因為禽流感影響，等同每顆雞蛋變貴0.2元。陳吉仲以美國、日本為例，美國受到禽流感疫情撲殺逾4000萬隻雞，導致蛋價大漲；日本也因禽流感撲殺超過1500萬隻雞，導致蛋價漲到超過台灣。

陳吉仲表示，政府會持續做好禽流感防疫，同時行政院長陳建仁已同意將玉米營業稅減免延長1季，如此能讓飼料成本每公斤再降低新台幣1元。

至於消費者因蛋價漲受影響部分，他也說，政府會在相關通路推廣平價專區的平價蛋；同時透過相關業者配合調度，讓全國消費者都能買到雞蛋。（編輯：孫承武）1120218