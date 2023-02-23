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雞蛋產量減少且需求增 彰化雞農指缺蛋暫無解

2023/2/23 13:56
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（中央社記者吳哲豪彰化23日電）台灣出現缺蛋問題，彰化有雞農表示，他的雞場1天生產約1萬顆雞蛋，近幾年雞蛋需求量增加，但產量因禽流感減少，且要優先供應超市、量販店等通路，無法確定何時能解決缺蛋問題。

台灣出現缺蛋問題，農業委員會主任委員陳吉仲昨天接受媒體聯訪指出，雞蛋產地價格從每台斤新台幣23元漲至42.5元，上漲原因是因俄烏戰爭及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成飼料成本上漲，至於雞蛋供應量減少，主要是禽流感和氣候條件改變影響。

一名彰化雞農接受中央社記者電訪時說，他的雞場1天可生產約1萬顆雞蛋，有人說買不到雞蛋，有人說賣場還是有雞蛋，站在雞農立場，雞蛋一定優先供應簽定契約的客戶，像是便利商店、量販店等，剩下的雞蛋再賣到傳統市場等通路。

這名雞農指出，至於缺蛋問題有多嚴重，他們也說不準，因為雞蛋需求量這幾年一直在增加，但蛋雞場及蛋雞數量增加沒那麼快，加上去年發生禽流感疫情，雞蛋產量減少，供應量追不上市場需求。

雞農說，地方政府對設立養雞場，考量到環保問題及民眾觀感，審核嚴格，要設養雞場增加雞蛋產量也不容易，他也不知道缺蛋問題何時能解決。

另一名在彰化二林鎮傳統市場擺攤賣雞蛋的雞農則說，自己自產自銷，不過受禽流感及飼料上漲等因素影響，雞蛋產量減少2成，一般白蛋2年前價格為1台斤30元，現在1台斤48元至52元。（編輯：謝雅竹）1120223

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