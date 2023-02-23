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國台辦稱台灣雞蛋加價15到20元 陳吉仲駁斥

2023/2/23 17:25（2/23 18:21 更新）
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媒體報導中國國台辦稱台灣每顆雞蛋加價新台幣15到20元。農委會主委陳吉仲23日表示，產地每顆4.2元、批發價5.2元，超市洗選過6元多，「不了解為什麼國台辦發言人會說我們是每一顆是15到20元？」圖為台北市大安區1家超市午後冷藏架上雞蛋已售罄。中央社 112年2月23日
媒體報導中國國台辦稱台灣每顆雞蛋加價新台幣15到20元。農委會主委陳吉仲23日表示，產地每顆4.2元、批發價5.2元，超市洗選過6元多，「不了解為什麼國台辦發言人會說我們是每一顆是15到20元？」圖為台北市大安區1家超市午後冷藏架上雞蛋已售罄。中央社 112年2月23日
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（中央社記者楊淑閔台北23日電）近期缺蛋受關注，媒體報導中國國台辦稱台灣每顆雞蛋加價新台幣15到20元。農委會主委陳吉仲今天表示，產地每顆4.2元、批發價5.2元，超市洗選過6元多，呼籲對資訊要更了解。

從去年底迄今，因為天冷產蛋率下降，加上正逢蛋雞產業中占大多數的傳統型蛋雞場老雞換羽，行政院農業委員會今天更新最新日產量資訊為11.2萬箱，缺口為50萬到80萬顆。

雞蛋產量不夠問題，不僅國內關注，媒體報導中國國台辦發言人朱鳳蓮說，台灣「每顆雞蛋加價15至20元新台幣」，奉勸民進黨當局真正從台灣民眾福祉出發。

農委會針對「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」與農業相關部分舉行臨時記者會說明時，對於中國國台辦相關發言，陳吉仲說：「所有價格資訊大家應該都是非常清楚，我不了解為什麼國台辦發言人會說我們是每一顆是15到20元？」

陳吉仲並說，是不是將來國台辦很多資訊，「可能要針對我們國家的部分相關資訊要更了解，否則會變成是她將來相關發言，我們都會保有相關的疑問。」

關於蛋價，陳吉仲說明，產地價每台斤42.5元，每台斤約10顆，每顆4.2元；批發每台斤52元，所以等同每顆5.2元；經過洗選到超市大概每顆6元多。（編輯：管中維）1120223

#陳吉仲
#國台辦
#農委會
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