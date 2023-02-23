日本鬧蛋荒丼飯美乃滋漲價 東京蛋價近40年新高

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日本爆發禽流感及飼料價格上漲導致雞蛋短缺，並造成餐廳熱銷品項牛丼飯價格上漲。（圖取自Pakutaso圖庫）

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（中央社東京23日綜合外電報導）日本爆發禽流感及飼料價格上漲導致雞蛋短缺，並造成餐廳熱銷品項牛丼飯和日本代表性調味料美乃滋價格上漲。東京雞蛋批發價更是創下1986年以來最高。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，日本去年底爆發禽流感疫情，俄羅斯侵略烏克蘭戰爭又導致飼料價格飆漲，家禽養殖業者早已減少蛋雞數量以做因應。撲殺雞隻的數量增加已造成雞蛋供給不穩，造成雞蛋批發價猛漲。

日本農林水產大臣野村哲郎上週表示，自從去年10月以來，全國47個都道府縣有25個已經出現禽流感病例，截至2月17日上午為止，共已撲殺1478萬隻禽類。

根據日本全國農業協同組合聯合會旗下蛋商JA. Z-Tamago的資料，截至昨天東京的中型雞蛋批發價為每公斤335日圓（約新台幣75元），較去年同期漲了81%，也超越1月平均批發價280日圓，為1986年以來最高。

雞蛋和豆芽通常是日本價格最穩定的糧食品項，但在消費物價已經創下40年新高漲幅之際，當前情況引發消費者和供應商更為擔憂。能源和糧食價格上漲，推升去年12月日本核心消費者物價指數年增率來到4%，創41年來新高。

日本雲雀餐飲集團（Skylark Holdings）本月稍早已經開始停賣部分要用到雞蛋的菜單選項，像是旗下中式連鎖餐廳的炒飯和牛排連鎖店的加蛋菜餚。

日本最大牛肉蓋飯連鎖店之一的食其家（Sukiya）昨天開始把加蛋且附味增湯的招牌牛丼套餐漲價10日圓，售價來到540日圓，特定地區分店的其他有蛋品項也漲價。牛丼飯是日本上班族常點的午餐，非常受歡迎。

食其家母公司、餐飲企業泉盛控股（Zensho Holdings）以食材和工資成本雙雙上揚為漲價理由。食其家的競爭對手吉野家（Yoshinoya）、松屋（Matsuya）也都漲價，不過沒有提到缺蛋問題。

同時，為了因應禽流感疫情，食品廠商Kewpie將從4月1日起調漲自家美乃滋出貨價格大約21%。這項調味品跟雞蛋一樣，都被視為日式料理的美味靈魂。

日本市調機構一吉經濟研究所（Ichiyoshi Research Institute）首席分析師鮫島誠一郎（Seiichiro Samejima，音譯）認為，價格壓力短期內不會結束。

他說：「大約需要6個月才能藉由撲殺來杜絕禽流感的影響。但重點在於，速食和其他供應含蛋產品做為部分季節性菜單的業者未來如何因應。」

鮫島誠一郎還表示，這一波雞蛋荒對餐廳菜單熱銷美食的衝擊可能會持續下去。（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1120223