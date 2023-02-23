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陳建仁：雞蛋專案多管齊下 3月可望解決蛋荒

2023/2/23 18:25（2/23 18:31 更新）
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針對有立委指出中國國台辦將台灣缺蛋問題作為認知作戰部分，行政院長陳建仁（左3）23日表示，相信國人都有很高智慧能夠辨別，希望大家不要輕信，且相信在共同努力之下，雞蛋問題調節可以很快達到目標。中央社記者徐肇昌攝　112年2月23日
針對有立委指出中國國台辦將台灣缺蛋問題作為認知作戰部分，行政院長陳建仁（左3）23日表示，相信國人都有很高智慧能夠辨別，希望大家不要輕信，且相信在共同努力之下，雞蛋問題調節可以很快達到目標。中央社記者徐肇昌攝　112年2月23日
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（中央社記者黃麗芸台北23日電）媒體報導中國國台辦稱台灣每顆雞蛋加價新台幣15到20元，有立委說這是認知作戰。對此，行政院長陳建仁今天表示，相信多管齊下，3月就可解決蛋量問題，且認為國人有智慧辨別。

陳建仁傍晚出席在圓山大飯店舉辦的慰勉土耳其台灣國際搜救隊暨感恩餐會，媒體會前聯訪詢問，國台辦發言人朱鳳蓮說，台灣每顆雞蛋加價15至20元，奉勸民進黨要從民眾福祉出發，如何看有立委認為這是認知作戰。

陳建仁表示，最近由於禽流感和氣溫變化關係，國內雞蛋供應量確實約有7%的短差，政府會積極進行雞蛋專案進口，協調加工業者進行調節、調度，並增加雞蛋生產，相信3月就可解決相關問題。

針對將國內缺蛋問題作為認知作戰部分，陳建仁說，相信國人都有很高智慧能夠辨別，希望大家不要輕信，且相信在共同努力之下，雞蛋問題調節可以很快達標。（編輯：方沛清）1120223

#陳建仁
#國台辦
#朱鳳蓮
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