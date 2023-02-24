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談蛋荒議題 盧秀燕籲政府更重視民生物資物價

2023/2/24 15:47
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（中央社記者蘇木春台中24日電）針對蛋荒議題，台中市長盧秀燕今天表示，盼農委會加強調度，若物資缺乏會更容易造成價格上漲，讓民眾產生恐慌，希望政府要更重視民生物資與物價。

盧秀燕今天陪同新竹縣長楊文科，前往亞洲大學現代美術館參訪「蕭如松百年冥誕亞大紀念巡迴展」。

針對蛋荒議題，盧秀燕會中接受媒體聯訪時表示，台中人口數約280萬人，每天需要約1萬4400箱雞蛋、一箱約200顆，目前雖然有蛋，但每天仍缺乏約3600箱，所以部分民眾若較晚採買，可能就買不到蛋，導致生活物資缺乏。

盧秀燕說，希望農委會加強調度，更重要的是民生物資平穩，因為目前物價上漲，若物資缺乏會更容易造成價格上漲，讓民眾產生恐慌，導致民眾生活更辛苦，希望政府要更重視民生物資與物價，這是當務之急。

媒體則詢問楊文科，台電核二廠2號機預計在3月14日除役，加上台灣正值缺水缺電，新竹科學園區是否會受影響。他表示，水跟電是高科技產業的生命線，目前中央也在推動原水從石門水庫輸送到寶一與寶二水庫，已做好萬全準備。

楊文科說，電的部分，新竹縣府也在研究未來是否要設置小型核電廠，目前正規畫研究推動。（編輯：郭諭儒）1120224

#盧秀燕
#楊文科
#農委會
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