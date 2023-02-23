陳吉仲：缺蛋問題疑資訊不全 願承擔所有責難

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近期缺蛋問題受關注，農委會主委陳吉仲23日表示，目前雞蛋供應比去年同期多，但外界卻感覺缺蛋更嚴重，可能是跟資訊不完整有關；面對所有責難他願負責，只要在位一天，就會盡力調度供應。中央社記者張新偉攝 112年2月23日

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（中央社記者楊淑閔台北23日電）農委會主委陳吉仲今天表示，雞蛋供應比去年同期多，為何外界感覺缺蛋問題嚴重，可能跟資訊不完整有關，外界所有責難他負責，但在位一天會盡力調度供應，並提升產業競爭力。

行政院今天宣布「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」相關政策內容，行政院農業委員會下午召開臨時記者會，針對農業部門及因應禽流感強化蛋雞產業措施做出說明，並提出短期與中長期對策，以提高產能穩定供應。

農委會上週公布雞蛋日產量為11.3萬箱（每箱200顆），最新資訊顯示再掉1000箱。陳吉仲說，產銷彙整顯示，統計到昨天的最新日產量為11.2萬箱，要完全滿足3、4年來增長的日需求量，缺口為50萬到80萬箱。

他指出，行政院副院長鄭文燦稱缺蛋問題2月底、3月初回穩，並不是指這時間產能就全面恢復，而是這時到3月底要從澳洲專案進口雞蛋，用以跟加工業調度庫存雞蛋上市供應，預計每天調度40萬到50萬顆上市，藉此滿足消費者的購買需求，同時感謝義美已配合調度100多萬顆雞蛋。

由於陳吉仲曾說，進口雞蛋會比國產貴，為何還要專案進口。他說，進口當然比較貴，但不是給消費者買，而是用來跟加工業者交換進行調度供應，價差會從農產品受進口損害救助基金支應，但是他不能公開進口雞蛋的價格，因為全球都在搶雞蛋，說了會引發競價、增加支出。

陳吉仲說，以上專案進口雞蛋調度上市為短期策略，中長期則是要推動3年期33億元預算的家禽業現代化計畫，其中有關禽舍改建、雞糞處理的預算占18億元以上。農委會畜牧處處長張經緯補充，補貼傳統型禽舍改建占10.5億元、雞糞處理設備4.3億元，以及現代省工設施等。

他強調，即使目前日產量降至11.2萬箱，也比去年同期的10.6萬到10.7萬箱多，但「為何會造成社會認為缺蛋比去年嚴重？」他認為除了可能跟不足50萬到80萬顆有關，也跟相關報導、民眾預期、相關資訊不完整，造成多買、提前買有關，呼籲消費者正常購買，讓問題可以減緩。

有資深媒體人質疑他的問題處理能力？陳吉仲說，防檢局已把禽流感因素降到最低、畜牧處在全球搶蛋下仍每天通報可向澳洲進口雞蛋數量，團隊盡心盡力，所有外界責難「我要負責」，做不好隨時可以離開，但只要在位一天，會盡力讓消費者買到雞蛋、產業競爭力提升。

陳吉仲重申，一顆雞蛋的生產不是蛋母雞下蛋就好，包含進口種雞、上中下游的蛋雞場等環節都要顧及，禽流感、天冷、飼料漲價、汰換老雞、換羽等都會影響生產，已規劃今年要進口近30萬隻種雞，滿足產業鏈生產所需，以穩定雞蛋生產。（編輯：李亨山）1120223