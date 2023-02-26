雞肉雞蛋供需不足 陳建仁：政府會努力影響減到最低

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（中央社記者吳哲豪南投26日電）針對雞蛋跟雞肉供需不足問題，行政院長陳建仁今天指出，面臨禽流感及氣候變遷造成溫度忽然下降，雞肉及雞蛋出現供需不足現象，但政府會努力，把對人民生活的影響減到最低。

陳建仁下午前往南投縣仁愛鄉視察南投原鄉苦茶暨區域共好地方創生原夢觀光農園，有媒體針對雞肉及雞蛋供應不足問題，詢問陳建仁有何因應措施，他作出回應。

陳建仁指出，台灣對白肉雞一年需求量是60萬公噸，其中有18萬公噸從國外進口，最近美國有禽流感，白肉雞進口量減少，但政府在雞肉生產及調節部分都有因應措施，台灣自己生產的肉雞及土雞，供應量相當充足，他也希望國人能夠多食用國產土雞跟肉雞。

陳建仁說，全世界雞蛋產量都受到禽流感影響，產量大量減少，台灣再加上溫度降低，雞蛋供應不符需求，但農委會實際上已採行短、中、長期的因應對策，在短期部分就是加強雞蛋的專案進口，還有加強雞蛋的橫向調節，特別是跟加工業者進行調度及供應，針對雞蛋供應問題會得到較好緩解。

陳建仁表示，農委會也繼續加強中期及長期因應措施，包括把雞舍從開放式改成封閉式或水簾式，避免因禽流感及氣溫影響到雞隻產蛋率，農委會也已提出報告送立法院。

陳建仁說，政府面臨禽流感以及因氣候變遷造成的溫度忽然下降，雞肉及雞蛋都出現供需不足現象，但政府會努力，在大家配合之下，把對人民生活的影響減到最低。（編輯：黃世雅）1120226